«Объединяет сильных, мужественных людей». Андрей Воробьев посетил Кубок Победы
Андрей Воробьев вручил награды победителям и призерам Кубка Победы
В Парке «Патриот» прошел третий Кубок Победы по армейскому тактико-стрелковому многоборью на призы губернатора Московской области. В этом году соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В мероприятии участвовали более 180 человек, в том числе представители Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Первого кассационного суда общей юрисдикции, а также гражданские команды.
Победителей и призеров наградили губернатор Андрей Воробьев и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.
«Очень приятно, что соревнование становится традиционным, объединяет сильных, мужественных людей, которые всю свою жизнь посвящают сложной, опасной профессии — во все времена, а сейчас особенно», — отметил глава Подмосковья.
Он поблагодарил всех, кто стоял у истоков инициативы проведения соревнований. По словам Воробьева, участники Кубка продемонстрировали очень высокое мастерство в разных специальных дисциплинах.
На мероприятие приехали спортсмены из разных уголков страны. В этом году география регионов-участников расширилась: Подмосковье, Москва, Тульская, Смоленская и Иркутская области, Ставропольский край, республики Дагестан, Бурятия и Северная Осетия.
Приехали и зарубежные спортсмены — стрелки из Абхазии и Объединенных Арабских Эмиратов.
Евкуров выразил благодарность команде губернатора, которая приложила максимум усилий для организации турнира, а также центру «Калашников» и парку «Патриот».
«Эти соревнования — не просто возможность пострелять. Мы видим здесь много молодежи и детей, которые окунаются в атмосферу патриотизма, чувство долга, ответственности и гордости за страну», — подчеркнул он.
Замминистра добавил, что Кубок помогает развивать науку и конструкторскую мысль. Он обратил внимание, что на площадке установили прямую связь с полигонами, инженерами и теми, кто находится на поле боя.
Соревнования начались 11 мая. Команды показали свое мастерство в точности и скорости стрельбы из снайперских винтовок, пулеметов, автоматов, пистолетов. Также они соревновались в слаженности действий в условиях городской застройки, при зачистке помещений, взламывании дверей, эвакуации раненых и работе с бронетехникой.
Самым волнующим событием стала финальная «дуэль». В рамках испытания команды-четверки проходили полосу препятствий и вели огонь. Лучшие результаты показала команда С.
По итогам всего турнира в общекомандном зачете победителем стала команда «СВОИ» Центра специального назначения ФСБ России. Ей вручили переходящий Кубок по армейскому тактико‑стрелковому многоборью.
Награды также получили победители номинаций «Общекомандный зачет» — гражданские», «Общекомандный зачет среди иностранных команд», «Универсальный стрелок» и других.