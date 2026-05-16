«Объединяет сильных, мужественных людей». Андрей Воробьев посетил Кубок Победы

В Парке «Патриот» прошел третий Кубок Победы по армейскому тактико-стрелковому многоборью на призы губернатора Московской области. В этом году соревнования приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В мероприятии участвовали более 180 человек, в том числе представители Минобороны, МВД, ФСБ, ФСО, Росгвардии, Первого кассационного суда общей юрисдикции, а также гражданские команды.

Победителей и призеров наградили губернатор Андрей Воробьев и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров.

«Очень приятно, что соревнование становится традиционным, объединяет сильных, мужественных людей, которые всю свою жизнь посвящают сложной, опасной профессии — во все времена, а сейчас особенно», — отметил глава Подмосковья.

Он поблагодарил всех, кто стоял у истоков инициативы проведения соревнований. По словам Воробьева, участники Кубка продемонстрировали очень высокое мастерство в разных специальных дисциплинах.

На мероприятие приехали спортсмены из разных уголков страны. В этом году география регионов-участников расширилась: Подмосковье, Москва, Тульская, Смоленская и Иркутская области, Ставропольский край, республики Дагестан, Бурятия и Северная Осетия.

Приехали и зарубежные спортсмены — стрелки из Абхазии и Объединенных Арабских Эмиратов.