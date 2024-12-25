Поездка на Рождество и не только. Все об уникальном Новоиерусалимском монастыре в Истре

В 50 километрах от Москвы, в подмосковной Истре возвышается Новоиерусалимский монастырь — удивительный памятник архитектуры. Он планировался как точная копия храма Гроба Господня в Иерусалиме, но приобрел свой неповторимый облик. Обитель пережила пожары, разрушения и войны, но каждый раз возрождалась. Где находится один из важнейших духовных центров, на что обратить внимание и как добраться — в материале 360.ru.

Когда построен Новоиерусалимский мужской монастырь в Истре История Воскресенского Новоиерусалимского ставропигиального мужского монастыря начинается в XVII веке. Основал его патриарх Никон — один из самых влиятельных политиков того времени.

Статус ставропигиального означает, что обитель напрямую подчиняется патриарху, минуя местную епархиальную власть.

Фото: Медиасток.рф

Никон задумал грандиозный проект по созданию русской Палестины. Главная идея — подчеркнуть, что именно Русь стала центром православного мира после падения Константинополя. Место для монастыря выбрали на возвышенности, которую тщательно укрепили. Лес вокруг расчистили, а соседним ориентирам дали библейские названия. Например, река Истра получила имя Иордан. В разработке проекта будущего монастыря Никон участвовал лично. Монахи, бывавшие в Иерусалиме, выступали консультантами проекта. Каменный собор Воскресения Христова заложили в 1658 году, за основу взяли подробные чертежи храма Гроба Господня. А спустя восемь лет патриарх Никон попал в опалу, не успев закончить свой грандиозный проект.

Фото: Минтранс МО

Строительство русской Палестины позже продолжилось, но растянулось на много лет. В царские времена в обители дважды случались сильные пожары, а в советские здесь сделали музей. Монашеская жизнь возродилась только в середине 1990-х годов прошлого века. А 2011 год стал новой точкой отсчета в истории обители — здесь началась масштабная реставрация. Сейчас древний Новоиерусалимский монастырь — это один из важнейших духовных центров Подмосковья. Сотни тысяч туристов со всех уголков России приезжают сюда, чтобы прикоснуться к истории и почувствовать атмосферу этого удивительного места.

Фото: Медиасток.рф

Что расположено в Новоиерусалимском монастыре: достопримечательности Грандиозный проект патриарха Никона включает несколько построек, каждая из них достойна внимания. Воскресенский собор Это центральное сооружение монастыря воплощает образ Храма Гроба Господня в Иерусалиме. Историю строительства собора можно прочитать на белокаменных плитах у входа. Богатое керамическое убранство собора создали выдающиеся мастера. Пять изразцовых иконостасов установили еще при Никоне, а позднее украсили барабан главного купола, хоры и верхние ярусы храма. Внутри собора можно найти подобие вершины горы, на которой распяли Христа. Здесь стоит кипарисовый крест в натуральную величину, который привезли по заказу Никона из Палестины.

Фото: Медиасток.рф

Подземная церковь святых Константина и Елены Церковь расположена на глубине шести метров и соединяется с Воскресенским собором лестницей в 33 ступени. Имеет уникальную систему вентиляции, сохранила древний престол из белого камня. Внутри церкви есть источник со святой водой. Храм Рождества Христова Царевна Софья Алексеевна инициировала строительство этой церкви. Здание в стиле барокко органично дополнило архитектурный комплекс монастыря. В нижней части храма четыре придела, каждый посвящен евангельским событиям. Крепостная стена Мощное сооружение достигает около километра в длину. Высота стен — девять метров, толщина — около трех. Стену украшают башни с библейскими названиями.

Фото: Медиасток.рф

Как добраться до Новоиерусалимского монастыря в Истре Истра расположена примерно в 50 километрах от МКАД, поэтому добраться до нее не составит труда. На машине доехать до города можно двумя способами: по Новорижскому шоссе (М9) и по Волоколамскому шоссе. Первое — скоростное, второе пролегает через множество населенных пунктов со светофорами и ограничениями скорости. Добравшись до Истры, нужно свернуть на Советскую улицу и ориентироваться на указали к монастырю. На электричке доехать еще проще. Она ходит с Рижского вокзала до станции Истра. Время в пути составит около 1,5 часа. На автобусе можно отправиться в Истру от метро «Тушинская».

Фото: Медиасток.рф

Интересные факты о Воскресенском Новоиерусалимском монастыре Во время Великой Отечественной войны фашисты сильно разрушили монастырь. Восстановили архитектурный ансамбль уже в наше время. В монастыре находится точная копия Кувуклии — часовни над Гробом Господним, выполненная в натуральную величину. Патриарх Никон не только участвовал в проектировании собора, но и сам работал на стройке простым каменщиком. В монастыре существует уникальная акустическая система: звук голоса, произнесенный в одном конце храма, отчетливо слышен в другом.

Фото: Медиасток.рф

Новоиерусалимский монастырь в искусстве Монастырь неоднократно становился источником вдохновения для художников и писателей. Его изображали на своих полотнах Поленов, Левитан, Верещагин. Монастырь посещали многие русские классики, включая Чехова и Шмелева. Одним из знаменитых гостей обители стал автор «Алисы в стране Чудес» Льюис Кэрролл. Свои впечатления от поездки он достаточно подробно описал.

Афиша в «Новом Иерусалиме» Попасть на богослужение в монастырь можно в любой день, но лучше заранее уточнить время начала службы. Сделать это можно на сайте обители. Рядом с монастырем работает один из самых популярных музеев России, который тоже называется «Новый Иерусалим». Здесь представлена большая развлекательная программа на все праздничные дни. Вот лишь несколько мероприятий. Концерты в музее «Новый Иерусалим» 30 декабря в 17:00 пройдет программа «Новогодний калейдоскоп». Это концерт победителей и лауреатов вокального конкурса. В программе юные таланты из Подмосковья, а также молодые мастера вокала из Китая и Монголии. Билет на концерт дает право посетить экспозиции музея. 3 января в 17:00 состоится концерт «Скрипка в джазе». Лауреат международных конкурсов, скрипачка Юлия Игонина представит слушателям свою новую программу.

Фото: Медиасток.рф

Спектакли для детей в музее «Новый Иерусалим» 3 января в 12:00 в музее «Новый Иерусалим» покажут музыкальную сказку с песочной анимацией «12 месяцев». Классическая история о девочке, которую злая мачеха отправила в лес за подснежниками зимой. На большом экране будут иллюстрировать текст картинами из песка. 5 января в 12:00 маленьких гостей приглашают на музыкальный спектакль «Зима в Простоквашино». Это любимая история о друзьях, рассказанная под живую музыку. Рождество в «Новом Иерусалиме» 7 января в музее состоится рождественский концерт Якова Кацнельсона. Пианист сыграет известные произведения Рахманинова и Дебюсси, а также музыку с испанскими и латиноамериканскими корнями. Начало в 17:00.