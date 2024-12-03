Адаптация без стресса. Минобразования Подмосковья — о языковых школах для детей мигрантов

Центры русского языка для детей мигрантов откроют в России. На запуск нового проекта потребуется от двух до трех лет. Адаптация без стресса и более легкая социализация — все о преимуществах рассказала для 360.ru начальник управления общего образования Министерства образования Подмосковья Елена Жданкина.

Возможность определять детей на обучение в такие центры перед освоением общеобразовательной программы станет важным преимуществом, отметила она.

«В центрах будут организованы диагностика детей-инофонов для определения уровня владения русским языком и обучение детей русскому языку как иностранному. Могут быть оказаны консультации родителям по вопросам языковой и социокультурной адаптации», — рассказала Елена Жданкина в беседе с 360.ru.

Новый проект, о котором идет речь, запускают по всей стране. Это откроет множество возможностей приезжим в Россию семьям.

В Московской области реализуют проект «Я учусь в Подмосковье», нацеленный на адаптацию детей мигрантов. Вместе с тем работает центр сопровождения детей-инофонов.

Это позволит детям адаптироваться к дальнейшему обучению без стресса, снизить социальную напряженность в классах и школах в целом.

«Создание центров по изучению русского языка позволит эффективно осуществлять обучение детей-инофонов государственному русскому языку для дальнейшего включения в систему образования, обеспечить интеграцию обучающихся в образовательную среду, их социализацию и культурную адаптацию», — добавила она.

Какие есть риски и сложности?

Отвечая на вопрос о том, какие вызовы могут возникнуть при реализации проекта и как они могут быть преодолены, Елена Жданкина выделила один аспект.

«Если посещение таких центров будет необязательным для детей иностранных граждан, то есть риск того, что родители не направят в них детей. Не всегда родители детей-инофонов готовы обращаться за помощью. Может возникнуть риск неприятия деятельности центра со стороны родительской общественности», — считает она.

Вместе с тем некоторые проекты в этой сфере уже успели доказать свою эффективность в Московской области. Например, «Я учусь в Подмосковье», а также центры сопровождения и адаптации детей-инофонов. Они комплексно помогают готовиться к школьной жизни.

Среди основных проблем, связанных с обучением детей мигрантов, Елена Жданкина отметила отсутствие нормативно-правового обеспечения процесса приема в образовательную организацию детей, не владеющих русским языком.

Кроме того, нет как таковой организации их обучения.

«Отсутствие утвержденного учебно-методического обеспечения образовательного процесса детей-инофонов: нет учебников, рабочих тетрадей, дидактических пособий и другого», — подытожила Елена Жданкина.

Центры по изучению русского языка, где смогут обучаться дети мигрантов, планируют создать в стране предположительно в течение двух-трех лет. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

Ранее целый комплекс программ лег в основу новой стратегии развития образования, определенной в России до 2036 года, сообщали в Минпросвещения.