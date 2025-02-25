25 февраля 2025 14:51 «Готовим новое поколение футболистов». Андрей Воробьев — о строительстве базы ЦСКА в Химках Андрей Воробьев: новую футбольную базу ЦСКА построят в Химках в 2028 году 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

ЦСКА

Спортсмены

Дети

Химки

Андрей Воробьев

Футбол

Футбольную базу ЦСКА построят в Химках к концу 2028 года. Здесь юные игроки смогут тренироваться на одной площадке вместе со звездами футбола, отметил губернатор Андрей Воробьев.

«Будем готовить новое поколение профессиональных футболистов — построим для наших ребят спортивный центр на озере Круглое в Химках. Он станет новой базой ЦСКА», — подчеркнул он. Тренировочный комплекс и четыре футбольных поля с подогревом — инфраструктуру обустроят по лучшим стандартам качества. В состав базы также войдет жилой корпус с новейшим медицинским центром и спортивным залом. Появятся гостиницы и зоны отдыха.

Фото: Екатерина Агеева

Двери нового центра будут открыты для всех детей: и из академии армейского клуба, и из спортивных школ Подмосковья. Вместе с тем стажироваться там смогут тренеры, а ребята из областной сборной — тренироваться рядом с выдающимися футболистами. Церемония закладки первого камня в фундамент базы объединила именитых гостей. Участие приняли заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, руководство ЦСКА во главе с президентом Евгением Гинером и гендиректором Романом Бабаевым, главный тренер основной команды красно-синих Марко Николич. К ним присоединились футболисты Игорь Акинфеев и Алан Дзагоев, директор академии ЦСКА Олег Корнаухов.

Фото: Екатерина Агеева

Футбол — один из самых популярных видов спорта в Подмосковье, им занимаются 164 тысяч человек.

Уверен, новый дом ЦСКА станет стимулом для ребят развиваться, добиваться успехов. Андрей Воробьев

Красно-синие сотрудничают уже с пятью спортивными школами Подмосковья: в Наро-Фоминске, Домодедове, Одинцове, Балашихе и Ногинске. Они присматривают талантливых ребят в академию. «И мы рады будем построить современный комплекс, сердцем и душой которого станет ЦСКА. <...> Уверен, что и Игорь Акинфеев, и другие спортсмены, которые здесь присутствуют, будут постоянно приезжать на базу, чтобы молодые ребята могли с ними общаться», — подчеркнул Андрей Воробьев.

«Очередной кирпичик в нашем доме»

Новая база ЦСКА заменит существующую, которая находится в поселке Ватутинки. «Сегодня важный день для очередного кирпичика в нашем доме, в футбольном клубе ЦСКА. И очень важно, чтобы у него был прочный фундамент, — ценности. Ответственность перед большой армией болельщиков и перед семьей ЦСКА», — сказал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. По его словам, это ценности взаимовыручки, поддержки, честности и доверия.

Большую благодарность выражаем Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку. Правительство Московской области играет ключевую роль в реализации проекта. Максим Орешкин

Самых талантливых молодых игроков ЦСКА приглашает к себе. «Огромная благодарность Московской области за то, что здесь будет второй дом ЦСКА. Думаю, что огромная часть жителей Московской области станут болельщиками команды. Это прекрасное место станет настоящим домом команды, где футболисты будут проводить большую часть времени», — подытожил президент клуба ЦСКА Евгений Гинер.