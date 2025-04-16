16 апреля 2025 13:54 «97 больших и малых». Что известно о модернизации очистных сооружений в Подмосковье Андрей Воробьев: 97 очистных сооружений строят и модернизируют в Подмосковье 0 0 0 Подмосковье

Андрей Воробьев

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Водоемы

«Не 16, 26 или 48, а 97 больших и малых» — столько очистных сооружений строят и модернизируют в Подмосковье сейчас, рассказал губернатор Андрей Воробьев. Каждое из них стоит минимум несколько миллиардов рублей, максимум — 12 .

В каждом городском округе реализуется самое масштабное за всю историю обновление тепло-, водо- и электроснабжения. Эти три магистральные темы — приоритетные нацпроекты, отметил глава Подмосковья. Одна из них — водоснабжение. «Что такое эта масштабная программа — для каждого городского округа должно быть понятно. Сейчас мы модернизируем и строим 97 новых очистных сооружений. Не 16, не 26, не 48, а 97 больших и малых. Это чтобы понимать программу», — сказал Воробьев. Каждый объект связан с муниципальной ответственностью, отметил он. Это прямая обязанность муниципальных команд.

За этим нужен глаз да глаз. Тепло- и водоснабжение — большие деньги. Если бегом округлять, это под 200 миллиардов рублей на три-пять лет. Андрей Воробьев

Что такое глаз да глаз? Это, по словам губернатора, дорожная карта, которая предполагает: «15 апреля, 1 мая — авансы, заключения, физика. Все это по каждому направлению мы должны реализовывать», — объяснил он важность четких и последовательных шагов.

Подробнее о программе

Очистные сооружения позволяют каждый день фильтровать сточные воды, выпуская их в водоемы после многоступенчатой проверки.

Это улучшает экологию и жизнь человека, положительно влияет на земельные и водные ресурсы. До 2030 года эффект от реконструкции почувствуют 2,8 миллиона жителей Московской области. В Подмосковье — 630 очистных сооружений, включая 60 крупных, которые обслуживают города. С 2018 года проводится масштабное обновление, их приводят к современным стандартам. Вместе с тем в 2024 году завершилась программа «Чистая вода». Более 2,5 миллиона человек получили доступ к питьевому ресурсу нового качества за 10 лет.

Построили и отремонтировали около 550 объектов водоснабжения в 48 городских округах Подмосковья. Несмотря на то, что программу завершили, модернизация и стройка объектов водоочистки продолжаются. В 2025-м в проект входит 176 объектов. На 88 их них выполнение плана ожидается в этом году. В частности, в Воскресенске, Зарайске, Истре, Можайске и Павловском Посаде.