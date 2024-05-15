Подмосковье 15 мая 2024, 20:24 «Нужно искать решения». Андрей Воробьев — о проблеме парковок в Ленинском округе Воробьев провел совещание с главой Ленинского округа Каторовым Источник фото: Антон Чернов

Читать 360 в

Новые школы, детские сады и поликлиника появятся в этом году в Ленинском городском округе. Эти и другие масштабные проекты в сфере образования, здравоохранения и дорожного строительства губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на сегодняшней встрече с главой округа Станиславом Каторовым.

По словам губернатора, Ленинский городской округ развивается быстрыми темпами, и главным приоритетом для руководства должен стать комфорт каждой семьи.

Реклама

«А это и хорошая поликлиника рядом, и сад со школой, и тепло в доме, и комфортные автобусы по расписанию. Все это мы должны обеспечить», — подчеркнул Воробьев.

Удобные дороги

Станислав Каторов рассказал губернатору, что уже в декабре в округе запустят движение по Южно-Лыткаринской дороге, которая разгрузит МКАД и близлежащие магистрали, а также даст возможность жителям быстрее добираться в Лыткарино, Люберцы, Раменское, Балашиху и Москву.

«Сегодня строятся два путепровода — через Каширское шоссе и автодорогу А-105, которые станут частью развязки на пересечении Володарского и Каширского шоссе. Планируем это сделать до конца года. Плюс — появится разворотная петля между Каширским шоссе и А-105», — пояснил Каторов.

Он отметил, что после полной реконструкции шоссе на одном из участков в 2026 году дорожная ситуация изменится кардинально, а пропускная способность увеличится минимум на 30%.

«Что касается реконструкции Володарского шоссе, то у нас запланирован ремонт самой изношенной его части в районе деревень Мисайлово и Молоково. Планируем, что до сентября успеем завершить все работы», — добавил Каторов.

Андрей Воробьев обратил внимание Каторова на транспортное обслуживание округа.

«Знаю, что вы лично встречались с жителями, ездили по разным маршрутам. Мы покупаем в этом году 350 больших автобусов по федеральной программе, ищем дополнительные варианты для обеспечения ими муниципальных образований. Очень важно, чтобы, особенно в зимний период, транспортное сообщение работало ритмично», — сказал Воробьев.

Места для парковки

Также губернатор подчеркнул, что в Ленинском городском округе существует проблема с автомобильными парковками. Воробьев призвал к скорейшему поиску решения, так как приходит много обращений от жителей.

«Нужно искать решения, где предоставлять автовладельцам возможность парковаться, чтобы они ни в коем случае не перегораживали дорогу, мешая, например, подъезду скорой помощи. Это принципиально важный вопрос и здесь необходима тесная коммуникация с жителями», — подчеркнул губернатор.

Новые детские сады, школы и поликлиника

Каторов также рассказал о масштабной стройке в округе — в прошлом году открылись три школы и восемь детских садов, а в этом году возведут еще 10 образовательных учреждений.

«Мы ожидаем ввода пяти школ. По президентской программе построим учебное заведение на 1550 мест в Южной Битце. На сегодняшний день ее готовность — больше 65%. Еще одна школа — в Сапронове должна вводиться по госпрограмме в 2025-м, но строители идут с опережением. В целом пять школ дадут нам более 5,5 тысячи новых мест для учебы детей», — рассказал Каторов.

Он добавил, что в этом году также будут готовы к сдаче пять детских садов.

«Около двух тысяч мест дополнительно появятся для дошколят. Четыре детских сада из пяти уже готовы, и с 1 сентября они уже заработают в полную силу», — пояснил глава Ленинского городского округа.

Кроме того, в округе строится поликлиника на тысячу посещений в смену — 500 взрослых и 500 детских.

«К концу года она будет в полной готовности. Также порядка 12 поликлинических зданий и сооружений мы будем вводить до 2030 года. Это полностью закроет всю потребность с медучреждениями в нашем городском округе», — заявил Каторов.

Коробовский лесопарк

Также на встрече стороны затронули еще одну важную тему — благоустройство.

Станислав Каторов рассказал губернатору, что в Ленинском городском округе уже благоустроили Расторгуевский парк, сделали комфортную зону отдыха у Тимоховского пруда, а также создали два лесопарка — Дыдылдинский и Видновский.

«Мы также приступим к реализации одного из крупнейших наших проектов — Коробовский лесопарк. В нем будут и велодорожки, и места для занятий спортом, и красивые входные группы», — отметил Каторов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».