09 июля 2026 16:50 Новый уровень жизни для 30 тысяч человек. Воробьев — о новой станции водоочистки «Заречье» в Ногиске Воробьев: станцию «Заречье» запустят на полную мощность в Ногинске в сентябре Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Станцию водоочистки «Заречье» запустят на полную мощность в Ногинске к началу отопительного сезона. Она будет обеспечивать около 30 тысяч жителей. Всего в Подмосковье в этом году обновят 96 объектов водоснабжения и водоотведения, сообщил губернатор Андрей Воробьев. Изменения затронут 335 тысяч человек.

В этом году в Подмосковье обновят 27 водозаборных узлов, шесть очистных сооружений и 212 километров сетей. Среди них — станция «Заречье», где сегодня побывал губернатор Андрей Воробьев. Объект будет обслуживать 600 домов и 100 социальных учреждений. «Нужно не просто поднять воду из-под земли, а еще избавить ее от избытка железа, что требует особого технологического подхода. Такую работу до конца года мы проведем и в Ногинске, и в Лосино-Петровском, и в ряде других территорий», — подчеркнул глава региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Как отметила директор филиала «Мособлводоканала» «Ногинский водоканал» Екатерина Гриднева, станция «Заречье» — одна из самых крупных в Подмосковье. «Сразу после запуска объекта порядка 30 тысяч жителей Ногинска получат чистую питьевую воду. У станции отличный запас прочности и резерв по мощности, что позволит обеспечивать качественной водой также новые дома и соцобъекты», — сказала она. Станция уже построена и запущена, однако на полную мощность она выйдет после завершения ремонта на магистральном водоводе, соединяющем ВЗУ «Ямкино» и «Молзино». В результате пропускная способность системы холодного водоснабжения заметно увеличится. Работы планируют завершить к сентябрю.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Воробьев добавил, что в рамках федеральной программы также обновляют очистные сооружения. Сейчас строятся порядка 30 таких объектов. «Все это принципиально важно для жизни и развития наших городов. Поэтому подходим к вопросу комплексно: развиваем и водоснабжение, и водоотведение, ведь одно дополняет другое», — отметил он. Всего в Богородском округе 52 ВЗУ, 56 насосных станций водопровода, 15 очистных сооружений, 54 КНС и порядка 570 километров водопроводных и 340 километров канализационных сетей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области