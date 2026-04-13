Новый уровень тушения пожаров. Воробьев передал лесному хозяйству Подмосковья 120 новых машин

Андрей Воробьев передал лесному хозяйству Подмосковья 120 новых спецмашин

В этом году лесничества Подмосковья получат более 120 спецмашин. За последние пять лет автопарк обновился на две трети. Сегодня профильные службы получили очередную партию машин, всего — 35 автоцистерн, лесовозов, тракторов и других технических средств, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Для нас важно, чтобы все, кто занимается тушением пожаров, чувствовали нашу поддержку и видели, что мы выделяем на это необходимые ресурсы. Здесь представлена часть машин, которые скоро отправятся к местам несения службы», — сказал губернатор. Более 40% территории Подмосковья занимают леса. Летом многие приезжают на природу ради тихого отдыха и проводят время на дачах. В этот период особенно важно обеспечить безопасность жителей. «У нас уже есть успешный опыт мониторинга лесов с помощью видеокамер, и мы дальше будем совершенствовать эту систему. Но какие бы технологии мы ни внедряли, без профессионалов „на земле“ ничего не получится», — добавил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Всего в этом году автопарк лесного хозяйства получит 123 спецмашины. Из них 96 уже закупили, включая 28 средств для тушения пожаров, 27 — для хозяйственных работа и 41 — для патрулирования. В первую очередь их направят в места, где они больше всего востребованы: в Луховицы, Балашиху, Егорьевск, Солнечногорск, Орехово-Зуево и Павловский Посад. Еще 27 технических средств закупят до конца июня. По словам Ивана Советникова, большую часть оборудования закупили за счет регионального бюджета. «Сегодня у нас две ключевые задачи. Первая — это четкое и своевременное выполнение всех плановых работ: противопожарных мер, лесовосстановления, санитарных мероприятий в лесу. И, конечно, наша общая цель — чтобы каждый сотрудник лесного хозяйства получал достойную оплату за свой труд и мог работать на новой, современной и комфортной технике», — сказал он.

Лесопожарную технику применяют для тушения возгораний. Это высокопроходимые автоцистерны, которые могут доставить воду даже в самые труднодоступные места. Лесохозяйственные машины используют для подготовки почвы и посадки саженцев, а также для ухода за взрослыми деревьями. Тракторы оснащены специальными насадками, которые перемалывают древесные остатки в щепу, благодаря чему их можно безопасно убрать.

Технику для патрулирования применяют для мониторинга леса. Машины могут двигаться в любую погоду и добираться в самые глухие уголки леса. «Без машины в нашей деятельности никуда, потому что зачастую нужно быстро выезжать на сигнал. Сейчас у нас будет новый автомобиль „Нива“. Это очень проходимая и удобная машина», — поделилась старший участковый лесничий Елена Рычкова. Всю закупленную технику произвели в России и Белоруссии. Это гарантирует бесперебойную поставку запчастей и наличие сервисных центров в Подмосковье.