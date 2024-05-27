Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил на заседании Совета регионов России и Узбекистана при участии глав государств Владимира Путина и Шавката Мирзиеева уже реализованные в Подмосковье крупные проекты. Одним из примеров успешного сотрудничества он назвал открытие подразделения по защите растений компании «Щелково Агрохим» в Самарканде. Ближайшие планы — охватить весь рынок Средней Азии, мощность завода уже составляет 20 тысяч тонн продукции в год.

Воробьев подробно остановился еще на одном успешно реализованном проекте, и это мытищинский «Метровагонмаш», который уже отправил более 100 вагонов для ташкентского метрополитена. До конца 2025 года планируется поставить еще 60 вагонов. Подмосковье же, в свою очередь, начало закупать автобусы из Самаркандской области.

Также губернатор Московской области рассказал и о проектах, которые уже готовы к совместному запуску. Один из основных — это проект взаимодействия по линии Объединенного института ядерных исследований.

«По вашему поручению, уважаемый Владимир Владимирович, в ближайшее время в Дубне запускается новый российский коллайдер NICA. Это международный проект 18 стран на базе Объединенного института ядерных исследований. Сейчас 13 ученых из Узбекистана принимают участие в исследовательских программах этого института», — пояснил Воробьев.

Он добавил, что совместно с научными организациями Узбекистана ОИЯИ реализует стратегически важные проекты в сфере ядерной медицины. Кроме того, создали кластер облачных вычислений, интегрирующий вычислительные ресурсы Института ядерной физики Узбекистана в облачную систему ОИЯИ.

Соглашения о сотрудничестве между ОИЯИ, Университетом «Дубна» и пятью ведущими техническими вузами Узбекистана подписали еще в 2022 году. Сейчас студенты могут получать двойные дипломы — в своем вузе и в Университете «Дубна».

Также губернатор Подмосковья рассказал о ряде проектов, которые реализуются в сфере расширении логистических цепочек с Узбекистаном — в регионе расположены три крупнейших «сухих порта» — ТЛЦ — уже импортировано более четырех тысяч тонн овощей и фруктов из Республики.

В ближайших планах также наладить обмен опытом между ОЭЗ и индустриальными парками региона и Узбекистана, а также начать совместную подготовку кадров для предприятий.

Не обошел своим вниманием Воробьев и культурные проекты. Один из них пока находится в процессе обсуждения — проведение выставки коллекции музея имени Савицкого в Узбекистане в музее «Новый Иерусалим» в Истре.

Воробьев попросил президента Узбекистана оказать содействие в организации этого очень нужного культурного проекта.

«Я хотел бы попросить вас, Шавкат Миромонович, оказать содействие в организации выставки коллекции музея имени Савицкого, известного человека, который собрал очень богатую коллекцию. В нашем музее „Новый Иерусалим“ такая выставка, я уверен, была бы очень востребована», — закончил свое выступление губернатор Московской области.

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