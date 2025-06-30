Сегодня 11:49 Новый порядок застройки в Подмосковье. Что ждет владельцев коттеджей с 2026 года Эксперимент по борьбе с хаотичной частной застройкой запустят в Подмосковье 0 0 0 Фото: Поселок Первомайское в Новой Москве / Медиасток.рф Подмосковье

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С 2026 года в Подмосковье может стартовать масштабный эксперимент, который изменит правила для владельцев частных домов и дач. Власти региона планируют навести порядок в сфере индивидуального жилищного строительства и садовых домов, чтобы предотвратить хаотичную застройку и конфликты между соседями.

Законопроект, внесенный в Госдуму сенаторами и депутатами от «Единой России», предполагает, что с 1 января 2026 года собственники участков будут автоматически получать градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). Документ будет приходить в течение 30 дней после оформления прав на землю — через сайт госуслуг, электронную или обычную почту.

В плане будут прописаны ключевые параметры застройки: минимальные отступы от границ участка, максимальная высота зданий и допустимый процент застройки. Если владелец нарушит эти нормы, кадастровый инженер будет обязан отказать в регистрации дома.

Фото: Частный жилой сектор в Химках / Медиасток.рф 1/3 Фото: Жилые дома в Долгопрудном / Медиасток.рф 2/3 Фото: Коттеджный поселок в Дмитровском районе / Медиасток.рф 3/3

Почему это нужно Сейчас в Подмосковье свыше 2,5 миллиона частных и садовых домов, а каждый год регистрируют свыше 80 тысяч новых построек. При этом около 90% из них оформляют по упрощенной схеме, что нередко приводит к нарушениям. В пояснительной записке к законопроекту указано, что ежегодно поступает около 1000 жалоб на несоблюдение градостроительных и пожарных норм. Соседи жалуются на затенение участков, плотную застройку и угрозу пожарной безопасности. Как констатируют авторы инициативы, благоустроенные поселки превращаются в хаотичную застройку. Риски и спорные моменты Эксперты поддерживают идею, но предупреждают о возможных проблемах.

Вадим Егулемов, управляющий партнер Key Consulting Group, в беседе с «Ведомостями» выразил мнение, что эксперимент повысит коррупционные риски. Так, кадастровые инженеры могут закрывать глаза на нарушения или, наоборот, отказывать в регистрации по надуманным причинам. Кроме того, технические ошибки не исключены даже при автоматизации. Он предлагает расширить эксперимент на «дачную амнистию» и добавить согласование градостроительных планов с соседями в плотной застройке.

Фото: Коттеджный поселок в Дмитровском районе / Медиасток.рф 1/3 Фото: Деревня Кудыкино Орехово-Зуевского района / Медиасток.рф 2/3 Фото: Поселок Первомайское в Новой Москве / Медиасток.рф 3/3

Федор Выломов, эксперт «Народного фронта», отмечает, что главная проблема — неконтролируемое строительство, ведущее к конфликтам и пожарным рискам. Однако он сомневается, что все граждане примут новые ограничения. По его мнению, эффективность механизма будет зависеть от прозрачности процедур. Что будет с уже построенными домами Эксперимент не коснется зданий, зарегистрированных до 2026 года. Кроме того, упрощенный порядок строительства (по уведомлению) останется без изменений. Если решение о проведении эксперимента примут, он продлится до 2029 года.