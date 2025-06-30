Новый порядок застройки в Подмосковье. Что ждет владельцев коттеджей с 2026 года
Эксперимент по борьбе с хаотичной частной застройкой запустят в Подмосковье
С 2026 года в Подмосковье может стартовать масштабный эксперимент, который изменит правила для владельцев частных домов и дач. Власти региона планируют навести порядок в сфере индивидуального жилищного строительства и садовых домов, чтобы предотвратить хаотичную застройку и конфликты между соседями.
Законопроект, внесенный в Госдуму сенаторами и депутатами от «Единой России», предполагает, что с 1 января 2026 года собственники участков будут автоматически получать градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ). Документ будет приходить в течение 30 дней после оформления прав на землю — через сайт госуслуг, электронную или обычную почту.
В плане будут прописаны ключевые параметры застройки: минимальные отступы от границ участка, максимальная высота зданий и допустимый процент застройки.
Если владелец нарушит эти нормы, кадастровый инженер будет обязан отказать в регистрации дома.
Почему это нужно
Сейчас в Подмосковье свыше 2,5 миллиона частных и садовых домов, а каждый год регистрируют свыше 80 тысяч новых построек. При этом около 90% из них оформляют по упрощенной схеме, что нередко приводит к нарушениям.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что ежегодно поступает около 1000 жалоб на несоблюдение градостроительных и пожарных норм. Соседи жалуются на затенение участков, плотную застройку и угрозу пожарной безопасности. Как констатируют авторы инициативы, благоустроенные поселки превращаются в хаотичную застройку.
Риски и спорные моменты
Эксперты поддерживают идею, но предупреждают о возможных проблемах.
Вадим Егулемов, управляющий партнер Key Consulting Group, в беседе с «Ведомостями» выразил мнение, что эксперимент повысит коррупционные риски. Так, кадастровые инженеры могут закрывать глаза на нарушения или, наоборот, отказывать в регистрации по надуманным причинам. Кроме того, технические ошибки не исключены даже при автоматизации.
Он предлагает расширить эксперимент на «дачную амнистию» и добавить согласование градостроительных планов с соседями в плотной застройке.
Федор Выломов, эксперт «Народного фронта», отмечает, что главная проблема — неконтролируемое строительство, ведущее к конфликтам и пожарным рискам. Однако он сомневается, что все граждане примут новые ограничения. По его мнению, эффективность механизма будет зависеть от прозрачности процедур.
Что будет с уже построенными домами
Эксперимент не коснется зданий, зарегистрированных до 2026 года. Кроме того, упрощенный порядок строительства (по уведомлению) останется без изменений.
Если решение о проведении эксперимента примут, он продлится до 2029 года.