С 1 марта 2027 года в Подмосковье начнут действовать новые правила индивидуального жилищного строительства. Регион станет пилотной площадкой для эксперимента, предусматривающего автоматическую выдачу градостроительных планов земельных участков собственникам земли. Соответствующий законопроект, инициированный Подмосковьем, Госдума приняла в третьем чтении. Об этом рассказали в пресс-службе регионального министерства информации и молодежной политики.

Ежегодно в Подмосковье регистрируют более 80 тысяч новых домов, около 90% из них оформляют по дачной амнистии уже после завершения строительства. При этом нарушения строительных норм нередко обнаруживаются только на этапе регистрации. Среди них — превышение допустимой этажности и высоты зданий, недостаточные отступы от границ участка и слишком большая площадь застройки.

По новым правилам собственники, зарегистрировавшие права на участок с 1 марта 2027 года, будут бесплатно получать ГПЗУ автоматически. Документ направят в личный кабинет на региональном портале госуслуг в течение 30 дней после оформления прав на землю. Если личного кабинета нет, план доставят по электронной почте или обычным письмом.

В ГПЗУ будут указаны основные параметры и ограничения для строительства: допустимая высота и этажность дома, минимальные расстояния до границ участка и предельная площадь застройки. Если кадастровый инженер обнаружит несоответствие этим требованиям при подготовке технического плана, он должен будет отказать в проведении кадастровых работ и оформлении недвижимости.

«Градостроительный план земельного участка — это единственный документ, в котором собраны все требования и все существующие ограничения на строительство в конкретном месте», — пояснила министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Наталья Шувалова.

Новый порядок будет распространяться на участки под индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство в границах населенных пунктов и садоводство. Владельцев, зарегистрировавших права на землю до 1 марта 2027 года, изменения не коснутся.

Ожидается, что эксперимент поможет сократить число нарушений при частной застройке, снизить пожарные риски и предотвратить появление нежилых объектов под видом частных домов. Если механизм покажет эффективность, его могут распространить на другие регионы России.