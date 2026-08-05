Глава Юров дололжил Андрею Воробьеву о планах по развитию Балашихи на год

В этом году в Балашихе обновят более трех километров теплосетей, откроют школу после капитального ремонта и новый детский сад. А уже к 2028 году в округе появится большая многопрофильная больница. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил глава муниципалитета Сергей Юров.

Губернатор провел встречу с главой Балашихи Сергеем Юровым. Они обсудили развитие экономики, модернизацию системы ЖКХ, строительство и ремонт социальных объектов, расселение аварийного фонда и благоустройство.

«Балашиха — один из самых больших округов Подмосковья, здесь активно развивается и экономика, и образование, и социальная сфера. Что из намеченного вы считаете уже решенным, а какие вызовы остаются актуальными?» — сказал Андрей Воробьев.

Экономика

Юров сообщил, что с 2017 года доходы местного бюджета выросли почти в 2,5 раза, за это время реализовали около 200 инвестиционных проектов, создали более девяти тысяч рабочих мест.

Сейчас в работе еще 78 проектов, которые позволят трудоустроить свыше трех тысяч человек.

«На текущий момент у нас действуют три индустриальных парка. Привлекая бизнес, мы пополняем муниципальный бюджет, что позволяет консолидировать средства для решения ключевых проблем», — отметил глава округа.

Здравоохранение и образование

С 2017 по 2025 год в округе открыли 11 поликлиник и два новых корпуса онкологического центра.

В микрорайоне Ольгино строится крупная многопрофильная больница на 1,1 тысячи койки с консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену. Помощь там смогут получать 1,3 миллиона жителей региона. Готовность объекта превышает 53%, а открытие запланировано на 2028 год.