Новый детский сад и надежные теплосети. Глава Юров — о том, как изменится Балашиха в 2026 году
Глава Юров дололжил Андрею Воробьеву о планах по развитию Балашихи на год
В этом году в Балашихе обновят более трех километров теплосетей, откроют школу после капитального ремонта и новый детский сад. А уже к 2028 году в округе появится большая многопрофильная больница. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил глава муниципалитета Сергей Юров.
Губернатор провел встречу с главой Балашихи Сергеем Юровым. Они обсудили развитие экономики, модернизацию системы ЖКХ, строительство и ремонт социальных объектов, расселение аварийного фонда и благоустройство.
«Балашиха — один из самых больших округов Подмосковья, здесь активно развивается и экономика, и образование, и социальная сфера. Что из намеченного вы считаете уже решенным, а какие вызовы остаются актуальными?» — сказал Андрей Воробьев.
Экономика
Юров сообщил, что с 2017 года доходы местного бюджета выросли почти в 2,5 раза, за это время реализовали около 200 инвестиционных проектов, создали более девяти тысяч рабочих мест.
Сейчас в работе еще 78 проектов, которые позволят трудоустроить свыше трех тысяч человек.
«На текущий момент у нас действуют три индустриальных парка. Привлекая бизнес, мы пополняем муниципальный бюджет, что позволяет консолидировать средства для решения ключевых проблем», — отметил глава округа.
Здравоохранение и образование
С 2017 по 2025 год в округе открыли 11 поликлиник и два новых корпуса онкологического центра.
В микрорайоне Ольгино строится крупная многопрофильная больница на 1,1 тысячи койки с консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену. Помощь там смогут получать 1,3 миллиона жителей региона. Готовность объекта превышает 53%, а открытие запланировано на 2028 год.
«Все идет в соответствии с графиком. Строители активно работают по фасадам, ведут устройство внутренних перегородок, монтаж стеновых панелей, инженерных систем, по стяжке пола. Опасений по каким-то срывам нет», — сказал глава.
В сфере образования с 2017 года построили 17 школ и 23 детских сада, еще 24 здания отремонтировали. До 1 сентября завершат капремонт школы № 18, дошкольного отделения школы № 6 и детского сада в Алексеевской роще.
Модернизация ЖКХ
С 2021 года в Балашихе построили три новые котельные, отремонтировали свыше 3,5 километра теплосетей. Еще несколько объектов находятся в работе. Это более пяти километров сетей и две котельные.
В сфере водоснабжения капитально отремонтируют семь водозаборных узлов, заменят 88 километров водопроводных труб и 36,5 километра канализации — это улучшит услуги для 220 тысяч жителей.
Расселение аварийных домов
Программа расселения аварийного жилья предусматривает переселение 16 домов, где живут почти 700 человек, 260 из них уже переехали. До 2030 года планируют расселить еще 36 аварийных домов — новоселье ждет более 1,5 тысячи человек.
Благоустройство
Парк «Пехорка» сегодня посещают свыше трех миллионов человек в год, ведутся работы во второй очереди Вишняковского лесопарка, к октябрю благоустроят сквер в Павлино и территорию у храма в микрорайоне 1 Мая.
После капремонта открылся ДК «Заря», объединивший культурно-досуговый центр, школу искусств и библиотеку — там занимаются более двух тысяч детей.