В 90% школ Подмосковья открыли предпрофессиональные классы. В них обучаются более 47 тысяч ребят, которые получают практические навыки по IT, агротехнологическому, инженерному, медицинскому, предпринимательскому, психолого-педагогическому, кадетскому и медиа направлению. Только в этом году количество таких классов выросло на 42%, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что восемь из 10 выпускников предпрофессиональных классов поступают в вузы на бесплатное обучение. При этом самые лучшие результаты показали учащиеся по направлению IT — 94% из них получили бюджетные места. Еще 89% пришлось на инженерные и 84% — на медицинские классы. «Обучение в предпрофессиональных классах позволяет лучше подготовиться к экзаменам и поступлению на то направление, которое для себя выбрал ученик. Кто-то решает связать свою жизнь с IT, кто-то с бизнесом, а кто-то понимает, что его призвание — быть врачом или учителем», — сказал Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Сейчас у предпрофессиональных классов Подмосковья — более 400 партнеров. Среди них госкорпорация «Росатом», НПП «Исток», авиационная корпорация «Рубин» и другие. Там ребята могут проходить практику. По результатам ЕГЭ выпускники IT-классов сдали информатику, математику и физику на девять баллов выше, чем остальные школьники России. Юные инженеры и предприниматели также добились высоких результатов, превзойдя средний показатель на семь баллов. «Эти образовательные программы открывают перед ребятами новые возможности для ранней профориентации, раскрытия своих способностей в науке и технологиях, в успешной подготовке к поступлению в вуз и участию в профильных олимпиадах», — отметил учитель информатики и IT гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах Павел Волгин.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Самыми востребованными вузами у выпускников стали МГТУ имени Н. Э. Баумана, Российский государственный аграрный университет МСХА имени К. А. Тимирязева, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, МФТИ и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ». С ними ребята начинают знакомиться еще во время обучения в школе. Они посещают лекции и мастер-классы, участвуют в конференциях и семинарах. «Мы стараемся оснащать школы современным оборудованием, чтобы ребята могли проводить исследования, пробовать себя в научной работе. В этом году таких классов стало больше по всем направлениям, особенно в IT и агротехнологиях», — добавил губернатор. При поступлении в вузы выпускники предпрофессиональных классов могут получить до 10 дополнительных баллов.