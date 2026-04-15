Новые требования к верандам, видеоотчеты и штрафы. Правила продажи алкоголя в летних кафе Подмосковья в 2026 году
Мособлдума разъяснила порядок продажи алкоголя в летних кафе
С приходом теплой погоды в Подмосковье начинается долгожданное время летних кафе и веранд. Однако открыть сезонный зал под открытым небом можно только при соблюдении ряда требований, установленных региональным законодательством.
Председатель комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян пояснил, что в регионе действуют два формата сезонных заведений — летние кафе и летние веранды. Разница между ними принципиальная: в кафе продажа алкоголя запрещена, тогда как на верандах она возможна, но только при выполнении дополнительных условий.
Заведения должны соответствовать правилам благоустройства: учитывать расстояние до инженерных объектов, соблюдать требования к внешнему виду, доступности и размещению. Эти нормы закреплены в областном законодательстве. В текущем сезоне в Подмосковье планируют открыть более тысячи летних кафе.
С сентября прошлого года в силу вступили новые правила, которые напрямую касаются веранд с алкоголем. Теперь для торговли спиртным одного соблюдения норм благоустройства недостаточно — необходимо получить специальное разрешение.
Его выдает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Без этого документа продажа алкоголя на веранде запрещена.
При выдаче разрешения проверяется в первую очередь место размещения. Веранда, на которой продают алкоголь, не должна находиться внутри двора. Также летние веранды со спиртным не должны находиться в непосредственной близости от школ, детских садов, больниц и спортивных учреждений.
Ранее в регионе уже ввели запрет на торговлю спиртным в магазинах с выходом во двор, а с марта ужесточили правила для заведений общепита в многоквартирных домах, если вход находится во дворе.
Для таких заведений реализация спиртного теперь разрешена всего два часа в сутки — с 13:00 до 15:00. Все это — часть комплексной стратегии, выполнение конкретных просьб наших жителей о том, что дворы должны быть местом отдыха и спокойствия, в них не место спиртному и шумным компаниям.
Чтобы получить разрешение на продажу алкоголя, предпринимателю нужно не только обустроить веранду по всем требованиям, но и подтвердить это: снять видео и направить его на проверку в профильное министерство. После положительного заключения объект получает право на реализацию спиртного.
За нарушение правил предусмотрены штрафы. Для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для компаний — от 100 до 300 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация алкогольной продукции.