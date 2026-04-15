Новые требования к верандам, видеоотчеты и штрафы. Правила продажи алкоголя в летних кафе Подмосковья в 2026 году

Фото: Кафе с верандой на пляже парка «Авангард» в Электростали / Медиасток.рф

С приходом теплой погоды в Подмосковье начинается долгожданное время летних кафе и веранд. Однако открыть сезонный зал под открытым небом можно только при соблюдении ряда требований, установленных региональным законодательством.

Председатель комитета Московской областной думы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян пояснил, что в регионе действуют два формата сезонных заведений — летние кафе и летние веранды. Разница между ними принципиальная: в кафе продажа алкоголя запрещена, тогда как на верандах она возможна, но только при выполнении дополнительных условий.

Заведения должны соответствовать правилам благоустройства: учитывать расстояние до инженерных объектов, соблюдать требования к внешнему виду, доступности и размещению. Эти нормы закреплены в областном законодательстве. В текущем сезоне в Подмосковье планируют открыть более тысячи летних кафе.

С сентября прошлого года в силу вступили новые правила, которые напрямую касаются веранд с алкоголем. Теперь для торговли спиртным одного соблюдения норм благоустройства недостаточно — необходимо получить специальное разрешение.

Его выдает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Без этого документа продажа алкоголя на веранде запрещена.