Сегодня 15:02 Новые теплосети, школы и детские сады. Глава Булгаков — о планах по развитию Щелкова в этом году Глава Булгаков доложил Воробьеву о планах по развитию Щелкова в этом году Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Подмосковье

Инвестиции

Благоустройство

Школы

Андрей Воробьев

Поликлиники

Дороги

Щелково

Аварийное жилье

Подмосковье

Блочно-модульную котельную запустят в Щелкове в этом году. В округе также готовят к запуску обновленную поликлинику, четыре школы и детский сад. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложил глава округа Андрей Булгаков.

На встрече обсудили модернизацию системы ЖКХ, расселение аварийного жилья, строительство и ремонт социальных объектов, благоустройство и другие актуальные вопросы. «Вы работаете в Щелкове продолжительное время, хорошо знаете территорию, глубоко погружены в вопросы, которые волнуют жителей. Совместно мы реализовали значимые проекты в округе, — обратился к главе Воробьев. Модернизация коммунальной инфраструктуры С 2020 года в Щелкове капитально отремонтировали 10 котельных и центральных тепловых пунктов, девять участков теплосетей, построили пять новых котельных. Модернизированы пять канализационно-насосных станций, обновлены 17 объектов водоснабжения, запущены крупнейшие в регионе очистные сооружения, улучшившие качество жизни более 700 тысяч человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В этом году в поселке Фряново построят блочно-модульную котельную, обновят магистральную теплосеть на Первомайской — работы завершат до конца года. «Обновление инфраструктуры и подготовка к зиме — это приоритетное направление работы для всего Подмосковья. В Щелкове в рамках нашей большой программы модернизации ЖКХ перемены затронут более 60 тысяч жителей — это свыше 130 МКД и 14 социальных объектов», — отметил губернатор. В Щелкове также реконструируют котельную на Московской и участки теплосети на Беляева. Завершается подключение микрорайона Механизаторов РТП к реконструированной водонасосной станции № 6. Социальная сфера С 2020 года в округе обновили восемь школ и четыре детских сада. В этом году после капремонта откроются еще четыре школы — для детей с ОВЗ в Щелкове, № 21 в Загорянском, № 24 в Монине, № 28 в Трубине — и детский сад в Загорянском. До конца года введут новый сад на 300 мест в Монине.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«В целом система образования уже готова к новому учебному году. Нужно отметить, что за последние пять лет мы построили шесть школ и два детских сада — это очень большое количество новых объектов для муниципалитета», — сказал глава. В здравоохранении завершается капитальный ремонт поликлиники № 2, открытие ожидается в конце августа. В ней будут работать порядка 140 специалистов, установят около 600 единиц оборудования. Начат ремонт лечебного корпуса — его планируют закончить в 2028 году.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

За последние несколько лет модернизацию провели в ДК имени В. П. Чкалова, Центральном дворце культуры, экспозиционных залах Щелковского музея и Щелковской центральной библиотеке, провели капремонт «Дома офицеров», ДК «Заречного», КСК «Мальцево» и Оболдинского ДК. Сейчас в работе находятся ДК «Огуднево», Щелковский театр, а также усадьба Фряново и малый зрительный зал Центрального ДК. Благоустройство С 2021 года благоустроили 104 двора, в этом году работы пройдут в микрорайонах Заречный, Солнечный, Жегалово, Чкаловский, в центре Щелкова, Загорянском и Фрянове. «В каждой территории у нас есть новые парки, благоустроенные общественные пространства, которые радуют глаз. Каждый год уверенно растет их посещаемость, и вместе с тем — есть запрос на дальнейшее преображение набережных, скверов, исторических центров городов», — отметил глава региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Обустроены 149 «народных троп», в планах — еще 20. Осенью откроются обновленные Центральный городской парк, лесопарк и озеро в Щелкове-7, сквер у памятника в Краснознаменском. По программе «Светлый город» в Щелкове установили 42 линии наружного освещения в 13 деревнях, одном селе и двух поселках. По губернаторскому проекту обустроили 24 детские площадки, а в шести населенных пунктах запустили новые автобусные маршруты. Расселение аварийного жилья С 2021 года из аварийных домов переехали 602 человека, еще 205 — из ветхого фонда. До конца года построят дом на Заречной для более тысячи жителей Дальнего Воронка. «До конца этого года по госпрограмме будет построен дом на Заречной, куда в 2027 переедут более тысячи жителей микрорайона Дальний Воронок. Также за последние два года выдано большое количество жилищных сертификатов, такой вариант пользуется спросом», — рассказал Андрей Булгаков.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Инвестиции За пять лет объем инвестиций в округ вырос с 10,8 миллиарда до 20 миллиардов рублей. Сейчас в работе находится 61 инвестпроект на 61 миллиард рублей. Они позволят создать более 10 тысяч рабочих мест.