Новые стандарты капремонта обсудили на профильном форуме в Подмосковье

В Подмосковье определили приоритеты обновления жилого фонда на ближайшие три года. Вопросы качества, синхронизации работ и новых стандартов взаимодействия с жителями стали главными темами форума «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации».

«В этом году большой акцент сделаем на синхронизации работ между участниками процесса капремонта, для этого проводим еженедельные межведомственные штабы. Также запущен проект по дополнительному обследованию технического состояния домов. Под эту работу попадут 2,2 тысячи МКД. Внимание уделяется кровлям — у нас в Подмосковье сотни домов 50–70-х годов постройки, поэтому капремонт здесь дает ощутимый результат», — пояснил Владислав Мурашов.

Форум открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев, а с программной речью выступил вице-губернатор Владислав Мурашов, который обозначил ключевые векторы развития программы.

Мероприятие, организованное областным Министерством жилищно-коммунального хозяйства, собрало в Доме правительства в Красногорске профессионалов отрасли. Участники обсудили ужесточенные требования к качеству работ и детализированный регламент контроля за соблюдением сроков.

Кроме того, Подмосковье заключило первый контракт на поставки лифтового оборудования до 2032 года. Их будет осуществлять одно предприятие.

Площадка объединила не только чиновников и технических специалистов Фонда капитального ремонта, но и тех, кто непосредственно воплощает планы в жизнь, а также местных жителей.

В открытом диалоге участвовали подрядные организации, руководители более чем 100 управляющих компаний и активисты Ассоциации председателей советов МКД Московской области.

В центре внимания оказались наиболее чувствительные вопросы: соблюдение сроков ремонтных работ, четкие алгоритмы попадания домов в программу, разграничение зон ответственности при текущем и капитальном ремонте, а также новые форматы взаимодействия с собственниками квартир.

Особый акцент на диалоге с людьми сделал директор подрядной компании «ВитМар» Михаил Савченков. По его словам, качественный ремонт сегодня невозможен без учета мнения жителей.

«Все работы на внешнем контуре зданий проводятся с утеплением, которое защищает дома от внешних воздействий и погодных факторов. Также укрепляем фундаменты, что увеличивает срок службы домов. На всех этапах ремонтных мероприятий общаемся с жителями. При заходе на объект собираем собрания, объясняем, что будем делать, какие сроки, какие материалы будем использовать, согласовываем цветовые решения, чтобы они не противоречили мнению местной архитектуры», — уточнил Михаил Савченков.