Андрей Воробьев: 114 объектов для улучшения качества воды введут в 2025 году

Сегодня в Доме правительства Московской области прошел форум, посвященный развитию жилищно-коммунального хозяйства. В нем приняли участие руководители коммунальных служб, представители бизнеса, эксперты, а также заместители глав округов. Ключевые темы встречи — модернизация инфраструктуры, внедрение цифровых технологий, привлечение новых специалистов и роботизация ЖКХ. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что регион реализует крупнейшую в стране программу обновления теплоснабжения и значимый для жителей проект «Чистая вода».

​«Сегодня мы проводим конференцию, которая направлена на то, чтобы в нашем Подмосковье все, что связано с жизнью человека, с самым необходимым, было на уровне. Наш президент при формировании национальных проектов уделил особое внимание модернизации системы ЖКХ. Мы внимательно проанализировали то, что требует серьезной модернизации в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении и электроснабжении, приглашали специалистов», — сообщил Воробьев.

Для повышения качества уборки городов в регионе внедряют «Яндекс Go для бизнеса». Эта система отслеживает работу коммунальной техники и дворников, позволяя контролировать их занятость и повышать производительность на 15–20%. Полноценно сервис запустят уже в мае.

В Подмосковье реализуют проект «Чистая вода». В 2025 году в Московской области введут 114 объектов, которые помогут улучшить качество воды. Кроме того, в планах на ближайшие три года — построить 134 новые станции забора воды и восемь новых скважин, а также обновить 132 участка водопровода, установить 40 станций очистки воды, создать 16 систем водоснабжения и проложить 14 водоводов.

​«Мы хотим видеть, где находятся наши дворники и иметь возможность через мобильное приложение ставить задачи, контролировать выполнение работы», — добавил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Еще одно нововведение — цифровой контроль за мусором. В рамках проекта «Чистый двор» установили камеры, фиксирующие нарушения: скопление отходов, нелегальные свалки и тех, кто их оставляет. Штрафы зафиксированных нарушителей будут включать в платежки за ЖКХ. В будущем появится единая цифровая платформа, охватывающая весь цикл управления отходами — от сбора до утилизации.

На форуме также обсудили перспективы роботизации ЖКХ. Уже в этом году закупят первых роботов-уборщиков для очистки систем водоотведения.

«Сегодня на форуме с коллегами затронули важную тему использования искусственного интеллекта при формировании программ модернизации и инвестпрограмм в ЖКХ. Видим точку роста в привлечении цифровых технологий для этого процесса», — добавил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.

Отдельное внимание уделили подготовке кадров. Восемь подмосковных колледжей обучают будущих специалистов ЖКХ — электриков, сварщиков, техников. В этом году планируют привлечь еще 6000 студентов, а благодаря сотрудничеству с 92 работодателями выпускники смогут проходить практику с перспективой трудоустройства.

«Все ваши специальности важны. Мы очень дорожим теми, кто их выбирает. Уверен, что после окончания своих учебных заведений вы будете востребованы», — обратился к ребятам губернатор.

Перед зданием правительства также организовали выставку коммунальной техники — там представили 17 машин отечественного производства. Насосные станции, мусоровозы, мини-погрузчики и подметальные машины — все эти машины помогут сделать ЖКХ эффективнее, а города — чище и комфортнее.