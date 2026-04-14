Новые стандарты доступности: «Единая Россия» модернизирует ЖД станции в регионах
Комплексная трансформация вокзалов и создание современных и комфортных общественных пространств будет включена в новую народную программу «Единой России». Кроме того, партия вместе с РЖД открывает сеть специализированных залов для маломобильных пассажиров.
Цель проекта — создать комфортную среду для всех категорий маломобильных граждан, включая ветеранов боевых действий и участников СВО.
Одним из примеров внедрения безбарьерной среды стала платформа Ольгино в подмосковной Балашихе. Качество новой инфраструктуры оценил депутат Госдумы, координатор партийного проекта «Единая страна — доступная среда», председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.
«Объекты, которые требуют прежде всего нашего внимания, попадают в народную программу на основании предложений жителей. Станция Ольгино — именно тот объект, где можно показать: все реализуемо. Но доступная среда — это не только пандусы и специальные вагоны дальнего следования. Это еще и культура отношения. Когда мы создаем комфортную среду, она доступна для всех: для людей на инвалидных колясках, для мам с детскими колясками, для глухих, для слабовидящих, для пожилых людей», — рассказал Михаил Терентьев.
Станция входит в состав самого протяженного маршрута столичного региона — МЦД-4. Новая сквозная линия наземного метро связывает семь вокзалов Москвы, обеспечивая интервал движения поездов до пяти минут. Пассажиропоток платформы — более 18 тысяч человек в сутки.
О том, как современные инженерные решения делают поездки доступными, рассказал заместитель начальника дирекции — начальник отдела развития
Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов Центральной дирекции пассажирских обустройств Михаил Ерофеев.
«Транспортно-пересадочный узел Ольгино полностью оснащен для всех групп населения: инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слабовидящих пассажиров. Оборудовано семь эскалаторов, три лифта, тактильные указатели. Все новые транспортно-пересадочные узлы обеспечены по всем стандартам для маломобильных пассажиров и отвечают всем требованиям», — сообщил он.
Кроме того, инфраструктура платформы Ольгино включает кассовый блок с пониженным прилавком для колясочников, индукционную петлю для слабослышащих пассажиров, специализированный санитарный узел, кнопки вызова персонала, контрастные тактильные знаки (шрифт Брайля), турникеты с расширенным проходом. Всего на протяжении МЦД-4 расположены 37 станций, все они также оборудованы элементами безбарьерной среды, что позволяет тысячам пассажиров с ограниченными возможностями передвигаться комфортно и безопасно.
Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму в 2021 году, в Московской области выполнена на 93%. Работа по наказам избирателей продолжается. На 2026 год запланировано строительство и ремонт сотен социальных объектов, модернизация дорожной инфраструктуры и масштабные работы по благоустройству. «Единая Россия» приступила к формированию новой народной программы, с которой пойдет на выборы в Госдуму и Мособлдуму в сентябре. Предложения жителей принимаются в общественных приемных партии, по телефону 8-800-200-89-50, а также в электронной форме на сайте естьрезультат.рф.