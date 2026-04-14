Новые стандарты доступности: «Единая Россия» модернизирует ЖД станции в регионах

Комплексная трансформация вокзалов и создание современных и комфортных общественных пространств будет включена в новую народную программу «Единой России». Кроме того, партия вместе с РЖД открывает сеть специализированных залов для маломобильных пассажиров.

Цель проекта — создать комфортную среду для всех категорий маломобильных граждан, включая ветеранов боевых действий и участников СВО.

«Объекты, которые требуют прежде всего нашего внимания, попадают в народную программу на основании предложений жителей. Станция Ольгино — именно тот объект, где можно показать: все реализуемо. Но доступная среда — это не только пандусы и специальные вагоны дальнего следования. Это еще и культура отношения. Когда мы создаем комфортную среду, она доступна для всех: для людей на инвалидных колясках, для мам с детскими колясками, для глухих, для слабовидящих, для пожилых людей», — рассказал Михаил Терентьев.

Станция входит в состав самого протяженного маршрута столичного региона — МЦД-4. Новая сквозная линия наземного метро связывает семь вокзалов Москвы, обеспечивая интервал движения поездов до пяти минут. Пассажиропоток платформы — более 18 тысяч человек в сутки.

О том, как современные инженерные решения делают поездки доступными, рассказал заместитель начальника дирекции — начальник отдела развития

Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов Центральной дирекции пассажирских обустройств Михаил Ерофеев.

«Транспортно-пересадочный узел Ольгино полностью оснащен для всех групп населения: инвалидов-колясочников, инвалидов по зрению и слабовидящих пассажиров. Оборудовано семь эскалаторов, три лифта, тактильные указатели. Все новые транспортно-пересадочные узлы обеспечены по всем стандартам для маломобильных пассажиров и отвечают всем требованиям», — сообщил он.