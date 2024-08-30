Сегодня 19:37 Новые школы и больницы. Глава Каширы рассказал Воробьеву о развитии округа Воробьев провел рабочую встречу с главой Каширы Шуваловым 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

Благоустройство

Здравоохранение

ЖКХ

Больницы

Андрей Воробьев

Кашира

Образование

Реконструкцию магистральной теплосети завершат в Кашире до конца года. На территории городского округа также откроют школу и детский сад после капитального ремонта. В следующем году в муниципалитете построят четыре котельные и благоустроят Советскую улицу. Об этом стало известно по результатам рабочей встречи губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой Каширы Михаилом Шуваловым.

Глава региона подчеркнул, что сейчас в Кашире реализуются очень значимые программы. Одна из них — модернизация ЖКХ. Соответствующий запрос поступил от местных жителей, которые просили провести замену труб. «Знаю, что вы стараетесь осуществить максимум перемен, которые ждут люди. Насколько это заметно, покажут, в том числе, выборы в сентябре. Важно, чтобы они прошли легитимно, а всем жителям было удобно проголосовать», — указал Воробьев. Образование Уже в понедельник начнется новый учебный год. В Кашире к занятиям приступят 6,8 тысячи школьников, а в дошкольные учреждения пойдут более 2,5 тысячи детей. Образовательный процесс организуют свыше 260 учителей и 160 воспитателей. Михаил Шувалов сообщил, что все образовательные учреждения, включая 12 школ и 10 дошкольных отделений, уже прошли проверку и готовы к приему учащихся. Он отметил, что в этом году удалось привлечь пять новых педагогов, которые являются выпускниками местных вузов и вернулись работать в округ для обучения подрастающего поколения. В прошлом учебном году в городе успешно завершили ремонт школы № 9. В этом году обновят СОШ № 10 и ее дошкольное отделение, которые откроются 2 сентября. Текущий ремонт также провели в СОШ № 3, 4, 7, Тарасковской школе и Центре дополнительного образования.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Здравоохранение В сфере здравоохранения также происходят значительные изменения. В прошлом году в Кашире обновили стационар и отремонтировали фасад Богатищевской амбулатории. Работы по привлечению медицинских кадров продолжаются. В 2023 году в округ прибыли 31 специалист, а в 2024 году планируется приезд 44 новых врачей. Кроме того, узкие специалисты, такие как уролог, врач ультразвуковой диагностики, офтальмолог, стоматолог и кардиолог, начали регулярно выезжать в сельские населенные пункты. Глава округа подчеркнул, что основная потребность жителей заключается в обеспечении медикаментами. В сотрудничестве с Министерством здравоохранения региона и «Мособлмедсервисом» запустили онлайн-проект по доставке лекарств в фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы) и амбулатории. Теперь любой житель может сделать заказ, и медикаменты будут доставлены непосредственно в его населенный пункт. «Мы понимаем, что аптека не может „зайти“ в каждую деревню, а онлайн-доставка решает вопрос с необходимыми лекарствами», — указал глава. ЖКХ На территории городского округа продолжается подготовка к отопительному сезону. Михаил Шувалов сообщил о завершении опрессовки всех 139 километров теплосетей и подготовки 40 котельных. В настоящее время уровень готовности многоквартирных домов к сезону составляет 61%. Все необходимые работы планируется завершить до 15 сентября. «До 15 сентября необходимые работы закончим, — сообщил Шувалов.

Фото: Александра Степанова

Недавно также стартовали работы по строительству блочно-модульной котельной на улице Стрелецкой, которая обеспечит теплом 14 многоквартирных домов, Дом культуры и административно-промышленные здания. Завершение строительства ожидается в 2024 году. В этом же году планируется возведение еще трех котельных на улицах Коммунистическая, 1-я Дзержинская и Ильича, которые обеспечат теплом дополнительные многоквартирные дома и учреждения. Капремонт Капитальный ремонт многоквартирных домов также продолжается на территории муниципалитета. В 2024 году будет приведено в порядок семь домов. Михаил Шувалов отметил, что около 65-70% жилых зданий в округе имеют значительную степень износа, поэтому внимание уделяется состоянию кровель, фасадов и содержания подъездов и подвальных помещений. «В этом году выполнены работы в семи МКД, продолжаются работы в 15 многоквартирных домов», — рассказал глава. Благоустройство В округах наблюдается высокий интерес к благоустройству. В 2024 году уже установили восемь игровых площадок, и до конца года планируется доделать еще две. Также завершили комплексное благоустройство шести дворовых территорий и разработали десять народных троп. В этом году жители смогли увидеть установленный памятник воину-интернационалисту, который отдали дань памяти участникам локальных конфликтов и специальной военной операции. «Вы знаете, что на протяжении последних шести лет активно реализуется большая президентская программа по благоустройству малых городов и исторических поселений. Прекрасный старинный город Кашира становился победителем конкурса — здесь завершено благоустройство набережной Оки. Много людей ее посещают?», — поинтересовался Андрей Воробьев. В ответ на это Михаил Шувалов подчеркнул, что набережная превратилась в популярное место для жителей всего городского округа. Он назвал ее сердцем Каширы, отметив, что теперь здесь очень уютно благодаря работе архитекторов, которые гармонично интегрировали ее в окружающее пространство.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Выездные администрации На встрече обсудили практику проведения выездных администраций. Андрей Воробьев подчеркнул значимость этих мероприятий, отметив, что они позволяют эффективно отвечать на волнующие жителей вопросы. «Знаю, что вы лично принимаете участие в таких мероприятиях. Прошу продолжать вас и всю вашу команду также добросовестно проводить эту работу», — указал губернатор. Глава добавил, что формат выездных администраций зарекомендовал себя очень хорошо, и к нему проявляют интерес другие регионы. Михаил Шувалов поделился, что на Международном муниципальном форуме стран БРИКС, который завершился два дня назад, он представил доклад о выездных администрациях. После выступления к нему обращались представители Смоленской и Новосибирской областей с просьбой узнать о практике их проведения. Шувалов также отметил, что жители, особенно в сельских районах, уже привыкли к регулярным визитам администрации, которые происходят как минимум раз в два месяца. Это позволяет сразу на месте решать наиболее актуальные вопросы.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Автор: