22 апреля 2025 13:11 Новые производства и масштабная модернизация ЖКХ. Воробьев — о развитии Можайска в 2025 году Глава Можайска Мордвинцев рассказал Воробьеву о планах по развитию округа 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

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В 2025 году в Можайске модернизируют восемь котельных и завершат капитальный ремонт школы в Колычеве. О планах по развитию округа губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву рассказал глава муниципалитета Денис Мордвинцев.

Инвестиции и новые производства

За последние пять лет объем инвестиций в округ превысил 26,3 миллиарда рублей. Сейчас в стадии реализации находится 21 проект, включая расширение завода «ДорХан», который к 2029 году создаст две тысячи новых рабочих мест. «До 2029 года у нас большой план, практически на 50 миллиардов рублей инвестиций. Не забываем и про субъекты малого бизнеса, их в округе порядка 3000», — пояснил Денис Мордвинцев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Среди ключевых проектов — строительство завода детских адаптивных смесей, центра обработки данных «Яндекс» и птицеводческого комплекса. Модернизация ЖКХ и инфраструктуры «Как и в каждом муниципалитете, стараемся реализовывать в Можайском округе заметные программы — по воде, электричеству, теплу, благоустройству», — обратил внимание Андрей Воробьев. В этом году в муниципалитете капитально отремонтируют школу в Колычеве, а также реконструируют пять тепловых пунктов и восемь котельных. «По водоснабжению уже начали работы, почти 107 километров сетей холодного водоснабжения будет заново уложено. Эффект от этого ощутят почти все жители муниципального округа. Также по программе водоотведения большая работа идет по нашим очистным сооружениям в Кожухове, одним из самых старых в Московской области», — рассказал глава округа. Здравоохранение и образование

В 2026 году планируется завершить капитальный ремонт хирургического корпуса Можайской больницы. Кроме того, до 2027 года будут построены три новых фельдшерско-акушерских пункта и подстанция скорой помощи в Поречье. «В образовании есть чем гордиться — нашими детьми. По сравнению с 2023 годом количество медалистов в 2024-м увеличилось с 23 до 50», — рассказал Мордвинцев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Он особенно отметил успехи Артема Дмитриева, который стал одним из трех мультистобалльников в Подмосковье. Сейчас молодой человек учится в МФТИ. Спорт, благоустройство и дороги В 2025 году в Можайском округе реконструируют стадион «Спартак». Физкультурно-оздоровительный комплекс «Арсенал», который открыли в прошлом году, уже принимает всероссийские соревнования.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«Это новый дом не только для самбо и дзюдо, но и для художественной гимнастики, футбола, кикбоксинга, игровых видов спорта», — указал Мордвинцев. В рамках работ по благоустройству в 2026 году в Можайске обустроят парк 50-летия СССР и Троицкий сквер. На 2027 год запланированы работы на Аллее Героев на улице Мира.

В беседе глава округа коснулся и темы дорог. За минувшие три года в Можайске отремонтировали 134 километра покрытия, обустроили 11 остановок общественного транспорта. Более того, в автопарке появились 19 новых автобусов. В 2025 году специалисты отремонтируют 12,6 километра покрытия на 12 дорогах. Поддержка участников СВО

В округе активно помогают семьям военнослужащих, работает социальный координатор фонда «Защитники Отечества». Для родственников бойцов готовят образовательные программы и проводят культурные мероприятия. Заявки на региональный образовательный проект «Герои Подмосковья» подали уже пять военных из Можайского округа.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

«Прошу вас и дальше уделять внимание, все адресные обращения, пожалуйста, отрабатывайте», — заключил Андрей Воробьев.