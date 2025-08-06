Новые правила продажи алкоголя в Подмосковье. Что изменится с 1 сентября?

Около 3 тысяч алкомаркетов закроют в жилых домах Подмосковья в сентябре

Запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах жилых домов, вступит в силу в Подмосковье 1 сентября. После этого получить лицензию на работу смогут только торговые точки со входом со стороны улицы. О том, какие алкомаркеты закроют и что еще изменится после введения нового закона, расскажем в нашем материале.

Закон о введении новых ограничений продажи спиртного приняли в Мособлдуме минувшей весной. По нему с 1 сентября будет запрещено продавать алкоголь во дворах многоквартирных домов. Ожидается, что это повысит безопасность и комфорт жителей.

Какие алкомаркеты закроют в Подмосковье?

В сентябре закроются точки продажи алкоголя во дворах, которые не соответствуют новым требованиям. Так, лицензию на работу смогут получить те магазины, вход в которые находится со стороны улицы не дальше 30 метров к краю дороги. Если разрешение уже получено, алкомаркет может доработать до конца его действия.

Новые правила также не коснутся магазинов, расположенных в пристройках.

Ожидается, что в общей сумме закроют примерно 3000 мест. Из них 1,4 тысячи точек продажи слабого алкоголя без лицензии закроются после 1 сентября, еще 1,5 тысячи — после завершения действия разрешения на продажу спиртного.