Новые правила продажи алкоголя в Подмосковье. Что изменится с 1 сентября?
Около 3 тысяч алкомаркетов закроют в жилых домах Подмосковья в сентябре
Запрет на продажу алкоголя в магазинах, расположенных во дворах жилых домов, вступит в силу в Подмосковье 1 сентября. После этого получить лицензию на работу смогут только торговые точки со входом со стороны улицы. О том, какие алкомаркеты закроют и что еще изменится после введения нового закона, расскажем в нашем материале.
Закон о введении новых ограничений продажи спиртного приняли в Мособлдуме минувшей весной. По нему с 1 сентября будет запрещено продавать алкоголь во дворах многоквартирных домов. Ожидается, что это повысит безопасность и комфорт жителей.
Какие алкомаркеты закроют в Подмосковье?
В сентябре закроются точки продажи алкоголя во дворах, которые не соответствуют новым требованиям. Так, лицензию на работу смогут получить те магазины, вход в которые находится со стороны улицы не дальше 30 метров к краю дороги. Если разрешение уже получено, алкомаркет может доработать до конца его действия.
Новые правила также не коснутся магазинов, расположенных в пристройках.
Ожидается, что в общей сумме закроют примерно 3000 мест. Из них 1,4 тысячи точек продажи слабого алкоголя без лицензии закроются после 1 сентября, еще 1,5 тысячи — после завершения действия разрешения на продажу спиртного.
Ограничение на продажу алкоголя в общепите
Изменения также коснутся заведений общепита, которые работают во дворах. В таких кафе и барах введут ограничения на продажу спиртного — его нельзя будет реализовывать с 23:00 до 08:00. Исключение сделали только для ресторанов.
«Эта мера направлена на борьбу с псевдокафе, которые для вида ставят несколько столов, а по сути торгуют алкоголем ночью в обход закона», — сказал председатель Мособлдумы Брынцалов.
Кроме того, в Подмосковье ужесточат требования к получению лицензии. Теперь для продажи алкоголя необходимо иметь минимальный уставной капитал размером в один миллион рублей вместо 500 тысяч, как было раньше.
Что изменится после начала действия ограничений?
Новые ограничения ввели из-за жалоб жителей на шумные компании во дворах. После такого отдыха они нередко оставляли после себя много мусора.
«Такая мера принята для того, чтобы убрать торговлю спиртным из дворов, поскольку она вызывает большое беспокойство у жителей», — отметил Брынцалов.
Он добавил, что введение ограничений не направлено против предпринимателей. Они могут продолжать свою работу, соблюдая закон и учитывая интересы жителей.
Штрафы за нарушение новых правил будут составлять от 20 до 300 тысяч рублей.