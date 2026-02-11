Новые очистные сооружения в Кашире запустят к концу года — Воробьев
Новые очистные сооружения в Кашире запустят к концу этого года. Их мощность составит 20 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить чистой водой около 52 тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев приехал на объект и напомнил о важности модернизации системы ЖКХ.
«В Подмосковье очень большая программа модернизации всего, что касается качества очистки воды, водоотведения. В рамках нацпроекта в Московской области сегодня реализуем порядка 30 объектов, 15 из них — крупные», — напомнил губернатор.
Новые очистные сооружения в деревне Терново-1 начали строить в 2023 году. Старый объект уже не справлялся с нагрузкой из-за сильного износа.
«Программа большая, объемная. Ее цель — строительство современных сооружений, которые очищают стоки по самым передовым технологиям. Плюс идет модернизация самих распределительных сетей. Важно, чтобы не было запахов, чтобы человек не задумывался о канализации», — добавил Воробьев.
Готовность очистных сооружений уже достигла 85%. Сейчас специалисты ведут работы по внутренним сетям, благоустройству и наладке в здании мехобезвоживания ила и воздуходувок, а также в приемной камере для стоков.
Отдельная история — это чистая вода. Известно, что в Подмосковье она с повышенным содержанием железа. Это значит, что большая программа по модернизации и строительству ВЗУ, их качественной работе также важна.
Андрей Воробьев
Несколько объектов уже полностью готовы к запуску. Это биореактор, административный корпус с лабораторией, а также здание механической очистки. Представитель подрядчика Владимир Киреев рассказал, что все работы ведут по новой технологии.
Технический запуск сооружений запланирован на лето, а полностью они заработают в декабре.
В Кашире также продолжают ремонт пяти объектов водоотведения. Это сеть КНС-8 к новым очистным сооружениям, трубопроводы от поселка Зендиково к КНС-3, от КНС-3 к КНС-7, а также от ККС-7 к КНС-8, коллектор на улице Маршала Астахова. После завершения работ надежность системы повысится для 40 тысяч человек.
Большую программу в Кашире реализуют и в части теплоснабжения. В этом году там достроят три блочно-модульные котельные, а в 2027-м — введут ЦТП-4 и БМК в поселке Большое Руново. Реконструкцию запланировали на котельной в деревне Кокино, на ЦТП-5 и на двух БМК в поселке Богатищево и деревне Топканово.