Новые очистные сооружения в Кашире запустят к концу этого года. Их мощность составит 20 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить чистой водой около 52 тысяч человек. Губернатор Андрей Воробьев приехал на объект и напомнил о важности модернизации системы ЖКХ.

«В Подмосковье очень большая программа модернизации всего, что касается качества очистки воды, водоотведения. В рамках нацпроекта в Московской области сегодня реализуем порядка 30 объектов, 15 из них — крупные», — напомнил губернатор.

Новые очистные сооружения в деревне Терново-1 начали строить в 2023 году. Старый объект уже не справлялся с нагрузкой из-за сильного износа.

«Программа большая, объемная. Ее цель — строительство современных сооружений, которые очищают стоки по самым передовым технологиям. Плюс идет модернизация самих распределительных сетей. Важно, чтобы не было запахов, чтобы человек не задумывался о канализации», — добавил Воробьев.