Сегодня 17:44 Новые общественные пространства и веломаршрут. Воробьев рассказал о благоустройстве Дубны Воробьев: два общественных пространства и веломаршрут откроют в Дубне осенью 0 0 0 Фото: Евгений Пронин Подмосковье

Благоустройство

Андрей Воробьев

Дубна

Два обновленных общественных пространства и новый веломаршрут откроют в Дубне до конца года. Кроме того, стартовали работы по благоустройству пешеходной зоны у ДК «Октябрь». Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как идут работы, пообщался с местными жителями, а также рассказал о дальнейших планах по преображению муниципалитета.

Глава региона отметил, что сейчас ведется благоустройство Центральной улицы. Об этом попросили местные жители, когда губернатор приезжал в Дубну в прошлом году. «Здесь будет удобная пешеходная территория с местами для тихого отдыха. Планируем к октябрю все работы завершить», — рассказал Воробьев. Он подчеркнул, что особое внимание уделяется зонам, расположенным у водоемов. Так, специалисты завершили работы по благоустройству набережной Менделеева и прилегающего Центрального парка. Там оборудовали пляж, а на Комсомольской набережной построили скейт-парк.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Стараемся и другие территории в городе приводить в порядок, создавать новые. В 2026-м планируем открыть большой лесопарк, 65 гектаров», — добавил Воробьев.

Фото: Евгений Пронин

В рамках благоустройства Центральной улицы планируется установить теневые навесы, скамейки, расширить тротуары, проложить велодорожку и провести озеленение территорий. Также будет установлено новое освещение и современные камеры наблюдения. В настоящее время идет укладка плитки, которая завершена на 60%, устанавливаются опоры для освещения, а также осуществляется планировка газонов. Местная жительница Елена Снеговая подчеркнула, что радуется всем изменениям, которые происходят в Дубне. Она отметила, что на Центральной улице идет благоустройство, а для детей создаются новые возможности, например, скейт-парк, где ребята могут заниматься. «Скверы, парки — все красиво. Ну и, конечно же, велодорожка, мы ее все очень ждем», — поделилась Снеговая.

Фото: Евгений Пронин 1/3 Фото: Евгений Пронин 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Сквер Павла Александровича Журавлева Также в Дубне осуществляется благоустройство сквера имени Павла Александровича Журавлева, которое проводится в честь первого директора приборного завода «Тензор» и почетного гражданина города. Здесь планируют отреставрировать фонтан и создать небольшую площадь перед памятником Журавлеву.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Веломаршрут «Дубненская кругосветка» Этой осенью также откроется часть кольцевого веломаршрута «Дубненская кругосветка». Строительство участка длиной 13,1 километра осуществляется от вокзала «Большая Волга» до Ратминской стрелки. Общая длина маршрута составит более 30 километров, благодаря чему свяжутся все парки и достопримечательности города, делая их доступными для жителей. На новом маршруте планируют проводить соревнования по лыжным гонкам, спортивному ориентированию, триатлону и легкоатлетическим кроссам, а также организовывать пешие познавательные экскурсии. В будущем маршрут свяжут с национальной трассой «Вело-1» Москва-Санкт-Петербург.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Пешеходная зона у ДК «Октябрь» С начала года также стартовало обновление пешеходной зоны у ДК «Октябрь». Эта территория была выбрана в результате всероссийского онлайн-голосования по объектам, получив поддержку более пяти тысяч жителей. В рамках работ приведут в порядок площадь перед домом культуры, создадут зоны отдыха, а также проведут другие работы для повышения комфорта местных жителей. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».