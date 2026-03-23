Новые мосты и удобные съезды. Воробьев запустил новый участок трассы ЮЛА в Подмосковье

Рабочее движение по очередному участку Южно-Лыткаринской автодороги запустили в Подмосковье. Он проходит от поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе. Дорогу протяженностью пять километров посетил губернатор Андрей Воробьев. Он напомнил о важности этого проекта для всех жителей Московского региона.

На дороге организовали бессветофорное движение от Володарского до Егорьевского шоссе. Запуск участка облегчит жизнь в Люберцах и Раменском, включая поселки Томилино, Красково и Малаховка. Путь до М-5 «Урал» и Лыткаринского шоссе теперь станет намного быстрее, а прилегающие дороги разгрузятся. «Сейчас мы находимся на дороге, которая является дублером МКАД. По сути, от Минского шоссе до М-12 будет запущена большая сквозная магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населенных пунктов Подмосковья. Потому что сегодня транзитный транспорт часто идет через города», — отметил Воробьев.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На новом отрезке трассы обустроили несколько путепроводов через Быковское шоссе и над железной дорогой рязанского направления, а также мосты через реку Пехорку. Сейчас на участке завершают монтаж системы освещения и шумозащитных экранов. А уже через две недели откроется съезд с М-5 «Урал» со стороны Москвы. «Что касается эффекта от ввода, то неделю назад, чтобы попасть из поселка Мирный в эту часть Люберец, нужно было потратить 35-40 минут — с объездом через МКАД. Сегодня этот участок можно проехать за 14 минут», — сказал гендиректор «Лыткаринской платной дороги» Алексей Сотников.

Южно-Лыткаринская автодорога — это самый масштабный концессионный проект в Подмосковье. Трасса охватит четыре муниципалитета, а ее протяженность составит около 45 километров. Дорога пройдет через Люберцы, Балашиху, Лыткарино и Ленинский округ. Транспортная доступность улучшится для 3,5 миллиона человек.

С 2013 года в Московском регионе реализуется большая президентская программа по модернизации Московского транспортного узла. И нет человека, который не заметил бы новые дороги, путепроводы, хорды, расширение вылетных магистралей. Андрей Воробьев

Полностью магистраль запустят в этом году. Сейчас ее готовность составляет 85%. Из 45 километров готов 21, а из 64 сооружений построено 13, еще 51 – на финишной прямой.

В этом году запустят еще два участка трассы. Один из них пройдет от Егорьевского шоссе до М-12 «Восток», его запустят до конца мая. Второй же протянется от ЖК «Видный город» до Каширского шоссе. Уже в первый год по дороге будут проезжать около 40 тысяч машин в сутки. «Вся ЮЛА — это 45 километров. Каждый этап важен. В следующий раз мы должны встретиться в конце мая, чтобы соединить М-12 и М-5 „Урал“. А к концу августа этого года задача строителей — запустить движение на всей дороге — от Варшавки до М-12. Это серьезные инвестиции, которые, мы уверены, в том числе дадут мощный толчок экономическому развитию», — сказал губернатор.

ЮЛА свяжет М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», А-105 и М-12 «Восток», позволит на треть разгрузить МКАД и перенаправить транспортные потоки в обход столицы. Жители Видного смогут добираться до аэропортов Домодедово и Жуковский в 2,5 раза быстрее.