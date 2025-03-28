28 марта 2025 13:08 Новые котельные, дороги и школы. Глава Подольска Артамонов рассказал о планах по развитию округа в 2025 году Глава Артамонов: в 2025 году в Подольске построят новые котельные и школы 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Андрей Воробьев

В этом году в Подольске модернизируют две котельные, расширят дорогу в Дубровицах и откроют реанимационное отделение в областной больнице. В округе благоустроят несколько парков, а также откроют новые школы и детские сады. О том, какие изменения ждут муниципалитет, губернатору Андрею Воробьеву рассказал глава Григорий Артамонов.

Модернизация системы теплоснабжения в Подольске В прошлом году в Подольске началась масштабная модернизация теплосетей. В этом году там приведут в порядок две котельные и 17 километров труб.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Глава округа отметил, что всего в этом году проведут 28 мероприятий по модернизации теплоснабжения. Все они включат в себя последующее благоустройство территории: в местах работ полностью восстановят тротуары, детские площадки и другие объекты. Модернизация системы водоснабжения в Подольске Отдельное внимание уделят повышению качества водоснабжения. Так, в Подольске построят комплекс сооружений водоподготовки Деснинского водозаборного узла. Объект снабжает более 220 тысяч жителей. Основные работы запланированы на 2026 год, однако в ближайшее время специалисты начнут подготовительные мероприятия и закупку оборудования. Кроме того, в округе модернизируют три больших участка водовода и подготовят проектную документацию по строительству ливневых канализаций. Строительство дорог в Подольске Дорога Дубровицы — б/о «Мечта» станет двухполосной — ее расширением сейчас занимаются специалисты. Участок долгое время нуждался в модернизации.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

«Расширение дороги заметно улучшит ситуацию для жителей Дубровиц и микрорайона Кузнечики с точки зрения выезда на Калужское шоссе. Планируем, что до июля капитальный ремонт будет завершен. Мы находимся в постоянном контакте с Минтрансом Подмосковья, контролируем ход работ», — сказал Григорий Артамонов. Расселение аварийных домов Шесть проектов по комплексному развитию территорий реализуют в Подольске. Один из них — в поселке Дубровицы — завершат уже в этом году.

По словам Артамонова, еще один такой проект реализуют в деревне Акишово — там также появится школа и детский сад. Еще свыше 20 аварийных домов расселят благодаря новостройке на Банной улице, и два дома начнут строить в микрорайоне Южном. Строительство и ремонт школ В Подольске работает 30 образовательных комплексов с 29 дошкольными отделениями. Ежегодно в округе возводят новые учреждения. Так, в этом году учебное заведение достроят в жилом комплексе «Новая Щербинка».

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«В этом году сдадим пристройку на 500 мест к школе имени Забродина. Мы также приступили к возведению СОШ на 1100 мест в микрорайоне Красная Горка. Все эти объекты находятся на контроле, рисков по срокам их сдачи нет», — добавил глава. Развитие здравоохранения В областной больнице в Подольске в этом году заработает реанимационное отделение. Оно появится в хирургическом корпусе № 2 на улице Кирова.

Не прекращается и программа ремонта. Так, новый облик уже получили стоматологическая поликлиника в Климовске, фельдшерско-акушерский пункт в Железнодорожном, амбулатории в Молодежном и другие медучреждения. Благоустройство В прошлом году в Подольске завершили второй этап благоустройства Дубровицкого леса, привели в порядок парк «Певческое поле», лесопарк «Дубки» и другие объекты. Сейчас в округе приступают к реализации новых проектов. Это набережная реки Пахры в парке Талалихина, а также преображение центра города. Новый облик также получат лесопарк «Березки», скверы Спасателей, Папирова и на Юбилейной улице. А ко Дню Победы в порядок приведут территорию на площади Славы и возле памятника Подольским Курсантам.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

В завершение встречи губернатор поблагодарил жителей Подольска за активную помощь военнослужащим. «В городском округе работают волонтеры, общественные организации, которые оказывают поддержку нашим бойцам, отправляют на передовую все, что необходимо. Хочу сказать спасибо вам и всем, кто вовлечен в эту важную работу, — от маленьких детей до старшего поколения», — сказал он.