Новые клиники и цифровизация. Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал о медицине в Подмосковье на форуме «Россия и мир»

В Подмосковье ведут большую работу по модернизации поликлиник, строительству новых медцентров, заботе о детях и старшем поколении. Все это помогает сохранять здоровье жителей, сделать их жизнь более комфортной и качественной. О том, как развивается здравоохранение в Московской области, на пленарной сессии форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия» рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Всего в Подмосковье шесть перинатальных центров, а также областной НИИ акушерства и гинекологии и 24 роддома. Каждый год в регионе появляются на свет более 70 тысяч детей. Новоиспеченным мамам предоставляют комфортные условия, а также возможность быстро и удобно получить все необходимые документы и услуги прямо в учреждении.

«Хочу сказать слова благодарности нашим врачам — какие бы кювезы, какие бы реанимации, какие бы условия мы ни создавали, но без специалистов, делающих сложнейшие операции, достичь прогресса было бы невозможно», — сказал губернатор.

Флагманские медицинские центры, современные поликлиники и профессиональные врачи — все это дает возможность жителям на долгие годы сохранить здоровье. По словам Воробьева, в этом направлении ведется большая работа. Так, в регионе реализуют программу создания новых перинатальных центров. Она уже помогла заметно снизить детскую смертность.

В прошлом году в Красногорске заработал детский медцентр имени Рошаля, где оказывают помощь ребятам со всей страны. Там проводят уникальные операции, в том числе с применением передовых технологий.

«Сегодня центр проводит 80 операций в день, которые часто спасают жизни детей и навсегда избавляют от тех или иных заболеваний. Президент поддержал этот проект, и мы видим, что такие клиники с лучшими врачами являются мерилом качества жизни», — отметил губернатор.

Строительство и ремонт больниц

Сейчас в Балашихе продолжается строительство многофункционального медцентра. Его планируют запустить в 2027 году. Помощь там будут получать не только местные жители, но и пациенты из Люберец, Орехово-Зуева, Реутова, Ногинска и Павловского Посада. Большой медцентр также появится в Мытищах к 2030 году.

Кроме того, в регионе постоянно строят новые и ремонтируют старые фельдшерские пункты, поликлиники и станции скорой помощи, приводя их к единому стандарту.

Цифровизация здравоохранения

Благодаря современным технологиям медучреждения удается эффективно разгрузить. Так, пациенты могут удаленно продлить рецепты на лекарства при помощи телемедицинской консультации. Кроме того, выдачу 11 справок перевели в онлайн, а искусственный интеллект начали активно использовать для расшифровки КТ- и МРТ-снимков.

Меры поддержки врачей в Подмосковье

Медики в Подмосковье могут рассчитывать на финансовую поддержку и социальную поддержку. Им доступна льготная ипотека, различные выплаты и компенсации, а также премии за привлечение на работу коллеги.

Повышение доступности спорта

Доступный спорт и благоустроенные парки — важные элементы, влияющие на здоровье жителей.

Губернатор напомнил, что спортом в Подмосковье занимаются более пяти миллионов человек. Им доступна современная инфраструктура. Все объекты регулярно ремонтируют. Так, в прошлом году обновили стадион «Авангард» в Коломне, а в этом в планах открыть два новых спорткомплекса в Лобне и Бронницах.

Площадки для подвижных занятий обустраивают и на территории школ. При этом они доступны всем желающим. В этом году в области создадут еще 37 таких стадионов, оснащенных видеокамерами и всем необходимым.

Забота о старшем поколении

В 2019 году в Подмосковье запустили проект «Активное долголетие». Он уже охватил 450 тысяч жителей. В области работают 68 клубов, где пенсионеры могут заниматься скандинавской ходьбой, пением, йогой, а также изучать иностранные языки и осваивать цифровую грамотность.

«Наш президент всегда говорит, что необходимо создавать условия для того, чтобы человек жил долго, оставался здоровым. Вместе с федеральным центром мы стараемся это делать в Московской области. Прежде всего это касается здравоохранения, без заботы профессиональных врачей крайне сложно сохранить здоровье — с самого рождения и на всем протяжении жизни», — сказал Воробьев.