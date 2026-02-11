Сегодня 17:52 Новые классы и собственное спортивное ядро. Воробьев — о капитальном ремонте школы № 1 в Кашире Андрей Воробьев: школу № 1 в Кашире отремонтируют к новому учебному году 0 0 0 Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

Школы

Строительство

Андрей Воробьев

Детские сады

Кашира

Ремонтные работы

Образование

В Кашире обновляют старейшую в округе школу № 1, которая носит имя летчика и Героя СССР Александра Выборнова. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каким будет новое образовательное пространство.

Масштабное обновление Школу построили в 1967 году, а первый капитальный ремонт здания начался прошлой осенью — по просьбе жителей Каширы. Глава региона проверил процесс ремонта и побеседовал с сотрудниками учебного заведения. «Мы в Подмосковье строим около 30 школ в год. Сейчас сделали акцент на капремонте в рамках президентской программы — ежегодно ремонтируем порядка 55-60 школ. В том числе эту большую в Кашире, в которой мы сегодня находимся. Делаем здесь большое спортивное ядро. К 1 сентября успеваем, строители говорят, что волнений нет», — обратил внимание Андрей Воробьев.

Фото: Екатерина Агеева 1/4 Фото: Екатерина Агеева 2/4 Фото: Екатерина Агеева 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

Губернатор выразил благодарность педагогам, которые не только передают знания детям, но и поддерживают руководство региона, когда вопрос касается обновления школ. Важно, что многие выпускники учебного заведения позже вернулись в его стены, чтобы преподавать.

На время работ почти 580 учеников распределили в другие учреждения. Младшеклассники сейчас ходят в Тарасковскую среднюю общеобразовательную школу, а дети постарше — в школу № 2 с углубленным изучением некоторых предметов. Какой будет школа Строители демонтируют старые конструкции, обновят внутренние перегородки, пол, окна, фасад, а также инженерные коммуникации. Прилегающую территорию позже благоустроят. «Я благодарна проектировщикам, которые были с нами в диалоге и разъясняли, какие из наших пожеланий можно реализовать. Благодаря пристройкам в рекреациях мы сможем разместить здесь кабинеты педагога-психолога, педагога-организатора, центр детских инициатив. Раньше, кроме спортивного зала, ребятам негде было тренироваться, поэтому приходилось ходить на стадион „Спартак“. А теперь у нас появится свое спортивное ядро с беговой дорожкой, площадками для подготовки по метанию, прыжкам и т. д.», — поделилась директор школы № 1 Татьяна Шустрова.

Фото: Екатерина Агеева 1/4 Фото: Екатерина Агеева 2/4 Фото: Екатерина Агеева 3/4 Фото: Екатерина Агеева 4/4

По ее словам, она еженедельно проверяет ход работ. Ученики также часто интересуются, как изменилось здание, и просят показать фотографии.

«В январе начали строительно-монтажные работы, отделку. Сейчас штукатурим стены, делаем стяжку полов, запустили все работы по инженерным сетям: электромонтаж, слаботочные системы. Прокладываем новую систему отопления, холодного, горячего водоснабжения. Планируем, что в полной строительной готовности объект будет к концу июля», — отметил представитель подрядчика Рим Сабиров. Работы выполнили уже на 15%. Учебное заведение тесно сотрудничает с местной детской школой искусств, поэтому ее обновление, которое завершат в этом году, также имеет огромное значение.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«В летний период на базе школы работает лагерь, часто приводим туда ребят. Наши коллеги устраивают для них различные мероприятия — концерты, спектакли. Кроме того, там очень много кружков допобразовнаия», — пояснила учитель изобразительного искусства школы № 1 Анна Маховская.

Строительство и ремонт учебных заведений в Подмосковье В округе до конца года также планируют отремонтировать школу № 7 и центр культурных инициатив на Стрелецкой улице. В следующем году обновление коснется детского сада при школе № 4 и центра дополнительного образования на Центральной улице. В 2025 году в Московской области возвели 31 новую школу и 30 детских садов. Это удалось сделать, в частности, с помощью инвестиций. В этом году в эксплуатацию ведут 20 школ и 26 детсадов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 5/6 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 6/6

Кроме того, за минувший год в регионе капитально отремонтировали 57 школ и 24 дошкольных учреждения, а в текущем году обновление коснется 48 школ и 49 детсадов, причем семь из них уже начали работать.

По четыре учреждения ремонтируют в Щелкове, Серпухове, Пушкинском, Орехово-Зуевском округах, а еще по три — в Наро-Фоминском и Богородском.