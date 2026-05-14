Новую семейную выплату введут в Москве и Подмосковье с 1 июня

С 1 июня семьи с двумя и более детьми смогут подать заявление на новую ежегодную выплату от государства. О правилах получения меры поддержки рассказал заместитель управляющего Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин.

Кто сможет получить

Новая выплата предназначена для официально работающих родителей, с доходов которых уплачивают взносы. Право на поддержку также получат усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие не менее двух детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Обязательное условие — российское гражданство и постоянное проживание в стране как родителей, так и детей.

Среднедушевой доход не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум региона. Для Москвы этот показатель составляет 25 342 рубля, для Московской области — 20 286 рублей. В расчет примут зарплаты, доходы от предпринимательства, пенсии, пособия, алименты, авторские гонорары и другие поступления. При этом для оформления выплаты в этом году будут учитывать доходы семьи за весь 2025 год.

Смена места работы не влияет на оформление — достаточно одного заявления. Получить поддержку смогут и женщины, которые работали официально перед уходом в декрет.