Новую семейную выплату введут в Москве и Подмосковье с 1 июня
С 1 июня семьи с двумя и более детьми смогут подать заявление на новую ежегодную выплату от государства. О правилах получения меры поддержки рассказал заместитель управляющего Социального фонда России по Москве и Московской области Алексей Путин.
Кто сможет получить
Новая выплата предназначена для официально работающих родителей, с доходов которых уплачивают взносы. Право на поддержку также получат усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие не менее двух детей до 18 лет либо до 23 лет при очном обучении. Обязательное условие — российское гражданство и постоянное проживание в стране как родителей, так и детей.
Среднедушевой доход не должен превышать полуторакратный прожиточный минимум региона. Для Москвы этот показатель составляет 25 342 рубля, для Московской области — 20 286 рублей. В расчет примут зарплаты, доходы от предпринимательства, пенсии, пособия, алименты, авторские гонорары и другие поступления. При этом для оформления выплаты в этом году будут учитывать доходы семьи за весь 2025 год.
Смена места работы не влияет на оформление — достаточно одного заявления. Получить поддержку смогут и женщины, которые работали официально перед уходом в декрет.
Самозанятые и индивидуальные предприниматели не смогут получить ежегодную выплату. Данная категория граждан применяет специальные налоговые режимы и у них, как правило, нет других трудовых доходов, облагаемых НДФЛ.
Алексей Путин
Дополнительные критерии
Помимо доходов, специалисты оценят имущественное положение семьи. Будут действовать критерии, аналогичные тем, что применяют при назначении единого пособия на детей. Так, если у семьи несколько домов, площадь на одного человека не должна превышать установленный норматив.
Подать заявление смогут оба родителя, даже если они находятся в разводе. При этом у заявителей не должно быть задолженности по алиментам или ограничений в родительских правах.
Размер выплаты будут рассчитывать индивидуально. Государство вернет часть ранее уплаченного НДФЛ: налог пересчитают по ставке 6%, а разницу компенсируют семье. Получать такую меру поддержки можно будет один раз в год.
Сроки
Прием заявлений пройдет с 1 июня по 1 октября через портал госуслуг, клиентские службы Соцфонда или МФЦ. Рассмотрение обращения займет от 10 до 30 рабочих дней, после чего средства перечислят на банковский счет заявителя в течение пяти дней.
Дополнительные вопросы можно задать по номеру 8 (800) 100-00-01. Все актуальные сведения публикуют на страницах и каналах фонда в «ВКонтакте», «Одноклассники», «Макс» и Telegram.