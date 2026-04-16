Новое оружие против рака. Воробьев — о запуске уникального центра ядерной медицины в Протвине Андрей Воробьев: первый в России центр ядерной медицины запустят в Протвине

Центр ядерной медицины и адронной терапии запустят в Протвине на базе НИЦ «Курчатовский институт» ИФВЭ. Там будут развивать один из самых перспективных направлений борьбы с раком — метод конформного облучения ионами углерода. Об уникальном центре рассказал губернатор Андрей Воробьев.

На базе центра запустят первый в России экспериментально-клинический комплекс ионной лучевой терапии для лечения онкологических заболеваний. Проект под названием «Луч У-70» уже реализуют на базе ускорительного комплекса. Тяжелые ионы углерода воздействуют на глубоко расположенные и агрессивные опухоли, сохраняя здоровые ткани. Такой метод позволяет бороться с новообразованиями, которые плохо поддаются традиционному облучению. В такой помощи в Подмосковье ежегодно нуждаются около 50 пациентов.

В состав центра войдет научно-исследовательский блок, специализированные помещения и дневной стационар на 20 пациентов в смену. «Пару лет назад мы здесь были с Михаилом Ковальчуком, когда проект только начинался. Сегодня же центр готовится к запуску. Важно, чтобы все заработало. Ну, а наша задача — сделать все, чтобы сюда было удобно приехать, и все, что вокруг, радовало глаз», — отметил Воробьев. По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, важная часть проекта уже реализована: созданы медицинская кабина и операторская, установлены роботизированные системы и другое оборудование.

В центре реализуют еще один проект. Это «Луч ТИП-ИОН» — прототип клинического центра углерод-ионной терапии, аналоги которого есть лишь в нескольких странах мира. Через несколько лет пациенты с агрессивными формами заболеваний смогут получать высокотехнологичную помощь за счет федеральных квот. «Ионная терапия более эффективна там, где „не дорабатывает“ протонная. Но центры ионной терапии сложны с точки зрения как создания, так и использования. Мы создаем один из полутора десятков мировых центров ионной терапии — и первый в России. Надеюсь, в конце года он начнет работать», — пояснил Михаил Ковальчук.

На базе Института физики высоких энергий им. А. А. Логунова реализуют и другие важные проекты. Среди них — «СИЛА» — синхротрон четвертого поколения плюс лазер. При помощи этой установки возможно видеть структуру вещества и процессы, проходящие в нем на атомарном уровне. Устройство нужно для создания новых лекарств и вакцин. «Мы с Андреем Юрьевичем обратились к президенту с вопросом о придании статуса наукограда всему городскому округе Серпухов. Президент поддержал нашу просьбу, и сегодня фактически мы формируем мощнейший, высокотехнологичный, наукоемкий кластер, нацеленный, с одной стороны — на фундаментальную науку, а с другой — конкретно на нужды современной медицины», — добавил Михаил Ковальчук.