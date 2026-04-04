Новая жизнь старого здания. В Звенигороде откроют современную ДШИ

В Звенигороде здание бывшей администрации на улице Ленина переоборудуют в детскую школу искусств. Помещение передадут музыкальной школе имени Танеева, которая в следующем году переедет в обновленное для творчества пространство.

«Сейчас убираем все лишнее, готовим пространство, чтобы сделать так, как должно быть в итоге», — рассказал руководитель проекта Станислав Шубенкин.

Еще недавно здесь проходили совещания и решались административные вопросы, а скоро здание наполнится музыкой, творчеством и детскими голосами. Сейчас на объекте идет капитальный ремонт: ведутся демонтажные работы и подготовка к полной реконструкции.

Полная реконструкция и новые возможности

Общая площадь будущей школы — более 1,3 тысячи квадратных метров. Здесь разместят учебные классы, студии, костюмерные и сразу два концертных зала. Один будет на первом этаже — доступный для маломобильных посетителей, второй — оркестровый, под крышей.

«Будут новые конструкции, перегородки, двери, окна — все обновим полностью. Дойдем до фундамента и посмотрим, в каком он состоянии», — отметил Шубенкин.

Школа с историей — в новом доме

Музыкальная школа имени Танеева работает с 1961 года. За это время она выросла из двух кружков до крупного образовательного центра с оркестром, хором и сотнями учеников.

Старое здание давно перестало соответствовать современным требованиям, поэтому поиск новой площадки занял много времени. В итоге приняли нестандартное решение — передать школе административное здание в центре города. После переезда здесь смогут заниматься не только музыкой, но и хореографией и изобразительным искусством.

В пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области обратили внимание, что для капремонта здания музыкальной школы объявили открытый аукцион. Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, выполнить капитальный ремонт и оснастить школу необходимым оборудованием.

Работы реализуют в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств регионального бюджета.

Сейчас на объекте работают около 20 специалистов, готовность проекта оценивают примерно в семь процентов. Полностью обновленное пространство планируют открыть уже в следующем году.