Новая школа, модернизация ЖКХ и благоустройство. Глава Котельников рассказал о планах по развитию округа

Глава Котельников рассказал о планах по развитию округа Глава Котельников Соболев доложил Воробьеву о планах по развитию округа

Пруд в микрорайоне Силикат и сквер благоустроят в Котельниках в этом году. В округе отремонтируют более километра теплосетей и откроют новый автовокзал. О достижениях и планах по развитию муниципалитета губернатору Андрею Воробьеву доложил глава Михаил Соболев.

На встрече обсудили строительство и ремонт социальных объектов, благоустройство, модернизацию ЖКХ и расселение аварийных домов. «Наша первая и главная задача — обеспечить безопасность, комфорт, в том числе во всем, что связано с нестационарной торговлей. В округе реализованы государственные программы в части строительства школы, поликлиники. Продолжаем сопровождать все, что связано с благоустройством, опираясь на запросы людей», — сказал Воробьев. Строительство и ремонт социальной инфраструктуры В прошлом году в Котельниках открыли школу на две тысячи учеников, а в 2026-м в микрорайоне Опытное Поле появится образовательный комплекс на 2,5 тысячи мест. В следующем году в округе запустят еще один детский сад — он заработает в Новых Котельниках.

В июле в Ковровом микрорайоне начала работу новая поликлиника на 400 посещений в смену, а осенью в ЖК «Томилинский бульвар» откроется женская консультация. «Через год мы запускаем воспитательно-образовательный комплекс на 2450 человек. Это очень важный объект, в микрорайоне порядка 15 МКД. Введем его 1 сентября. Также в этом году планируем открыть женскую консультацию на 100 посещений в смену, которую построил инвестор», — сказал глава. Модернизация ЖКХ Сейчас в Котельниках продолжается подготовка коммунальной инфраструктуры к холодному сезону. Ремонт ведут на трех участках теплосетей. После завершения работ изменения почувствуют 10,5 тысячи человек. В рамках инвестпрограммы ремонт также идет на сетях отопления и горячего водоснабжения на Кузьминской улице, на водопроводных и канализационных сетях.

«Сейчас мы активно готовимся к отопительному сезону, плотно занимаемся жилищно-коммунальным хозяйством, участвуем в трех госпрограммах. Идем в графике, не допускаем никаких проволочек. Уверен, что со всем справимся», — отметил глава. Дороги и благоустройство Новый автовокзал заработает в Котельниках уже в октябре. Он будет обслуживать порядка 1,5 тысячи пассажиров в сутки. Объект соединит округ более чем со 120 городами России, среди которых Ростов-на-Дону, Казань, Пермь и Волгоград.

В этом году также началось строительство двух проездов через Котельники. В планах — отремонтировать участок Дзержинского шоссе. По программе благоустройства в Котельниках привели в порядок еще пять дворов, а к концу года новая зона отдыха появится на пруду в микрорайоне Силикат. Позже работы проведут у еще одного водоема рядом с домом № 24. Это место жители выбрали в ходе голосования за места для благоустройства.

Расселение аварийных домов В этом году в Котельниках расселили и снесли восемь аварийных домов. Новое жилье получили 625 человек. «Очень рассчитываю, что мы справимся со всеми вызовами, которые в том числе слышим от жителей. Это касается и подготовки к зиме, и запуска нового учебного комплекса — всего, от чего зависит качество жизни», — добавил губернатор.