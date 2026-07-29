Новая площадка мясоперерабатывающего завода создаст в Лыткарине 350 рабочих мест

Лыткаринский мясоперерабатывающий завод разворачивает в индустриальном парке «Лыткарино» собственный производственно-логистический комплекс: 1,65 миллиарда рублей инвестиций и около 350 новых рабочих мест. Он разместится на участке 5,7 гектара, который муниципалитет предоставил предприятию в аренду.

Проект включает логистический центр, склад-холодильник для мясного сырья, административно-бытовой корпус, цех по производству, а также газовую котельную и очистные сооружения.

«Лыткаринский мясоперерабатывающий завод — родное для города предприятие. Мы ждем, что каждый резидент индустриального парка будет не только вкладывать средства в развитие производства, но и трудоустраивать наших жителей. А предприятия станут источником налогов — для бюджета и будущего развития города», — отметил первый замглавы города Владимир Шаров.

Отдельная часть проекта — производственно-технологический комплекс: в его лабораториях будут с нуля разрабатывать стартовые культуры для колбас, закваски для кисломолочных продуктов. Мощность колбасного цеха составит до 300 тонн готовой продукции в месяц.

«Мы вводим новые мощности: сырокопченые и сыровяленые колбасы раньше не производили. Второе направление — научный кластер, исследовательские лаборатории для технологического сопровождения пищевых производств России в целом. Сейчас строится административно-бытовой корпус, дальше — склад-холодильник, последним введем логистический центр», — рассказал технический директор завода Иван Егоров.