12 августа 2026 17:32 Новая набережная, прогулочные зоны и спортплощадки. Воробьев — о благоустройстве общественных пространств в Егорьевске Воробьев: бульвар имени Юрия Гагарина в Егорьевске благоустроят в 2027 году Фото: Екатерина Агеева Подмосковье

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В Егорьевске продолжают создавать новые места для отдыха и обновлять существующие общественные пространства. О том, какими будут эти пространства, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки в округ.

Глава региона и первый заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Геннадий Панин побывали в сквере «60 лет Победы» и поговорили с местными жителями. Место для семейного отдыха Масштабное обновление территории проводили с сентября 2024 года по сентябрь 2025-го. Проект стал победителем Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

После реконструкции в сквере появились детские и спортивные площадки для разных возрастов, места для спокойного отдыха, сцена и пространства для городских мероприятий. Центральным элементом территории стал фонтан в форме пятиконечной звезды.

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«Благодаря президентской программе мы с 2018 года благоустраиваем парки, скверы, площади, общественные пространства. Сегодня приехали в сквер „60 лет Победы“, чтобы посмотреть, как изменилось одно из центральных общественных пространств Егорьевска. Для города это особое место: здесь увековечена память о подвиге более 25 тысяч егорьевцев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны», — подчеркнул Андрей Воробьев. По словам директора Егорьевского центра обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы Алексея Юдина, территорию благоустроили с учетом предложений горожан.

«В сквере оборудовали фонтан, полностью уложили новую брусчатку и асфальтовое покрытие, смонтировали современное освещение, установили стильные лавочки и высадили новые деревья. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей здесь появились современные детские и спортивные игровые комплексы. За благоустройство именно этой территории жители активно голосовали, и теперь мы видим, что объект получился по-настоящему живым и востребованным», — уточнил Алексей Юдин.

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«Технический сад» можно будет посетить уже осенью В 2026 году в Егорьевске благоустраивают двухгектарный сквер «Технический сад». На его территории проложат новые дорожки, оборудуют зоны отдыха около пруда, установят беседки и навесы. Кроме того, создадут площадки для баскетбола, мини-футбола, волейбола и настольного тенниса. Еще одно общественное пространство обновляют на Молодежной улице в селе Починки. Там появятся детская площадка, столы для настольного тенниса и прогулочные маршруты. Территорию озеленят, украсят клумбами, оснастят наружным освещением и видеонаблюдением. «Моему ребенку всего девять месяцев, у меня есть еще трое племянников, поэтому в обновленный сквер „60 лет Победы“ прихожу как минимум раз в неделю. Сквер изменился кардинально!» — поделилась впечатлениями жительница Егорьевска Елизавета Шорянц. Обновление набережной и бульвара В 2027 году в Егорьевске планируют продолжить развитие набережной, проект которой ранее победил во всероссийском конкурсе. Вдоль променада создадут скверы, мини-пирсы, амфитеатры и площадки с арт-объектами.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

В планы также включили благоустройство сквера в шестом микрорайоне между Рязанской и Кирпичной улицами и бульвара имени Юрия Гагарина. Там проложат пешеходные дорожки, установят скамейки и урны, проведут озеленение, смонтируют освещение и видеонаблюдение.