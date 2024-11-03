Сегодня 11:25 «Ночь искусств» стартовала в Подмосковье. Куда пойти и что посмотреть Всероссийская акция «Ночь искусств» началась в Подмосковье 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Подмосковье

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Всероссийская акция «Ночь искусств» — уникальное культурное событие, объединяющие художников, музыкантов, писателей, и, конечно, зрителей, пройдет по традиции в преддверии Дня народного единства — с 2 по 4 ноября. Гостей ждут выставки, мастер-классы, концерты, театрализованные представления и увлекательные экскурсии. Что подготовили подмосковные музеи для гостей и жителей региона — в материале 360.ru.

Интересно Идея акции «Ночь искусств» появилась в 2013 году. Тогда Минкульт России предложил организовать различные культурные события на одной площадке — музеях страны, чтобы дать возможность как можно большему количеству зрителей погрузиться в атмосферу настоящего культурного праздника и повысить интерес к искусству среди молодежи. Идея акции «Ночь искусств» появилась в 2013 году. Тогда Минкульт России предложил организовать различные культурные события на одной площадке — музеях страны, чтобы дать возможность как можно большему количеству зрителей погрузиться в атмосферу настоящего культурного праздника и повысить интерес к искусству среди молодежи.

Акция объединила уже завоевавшие популярность фестивали «Ночь музеев», «Библионочь», «Ночь музыки» и другие. Сейчас, по прошествии более 10 лет, самое масштабное культурное событие привлекает творческих людей по всей России. Писатели, актеры, музыканты, художники, скульпторы и поэты стремятся в эту ночь поделиться своим самым сокровенным с публикой. В Подмосковье «Ночь искусств» пройдет с традиционным размахом. В каждом уголке региона для жителей организовали уникальные программы, которые отражают местные культурные особенности и традиции.

Фото: Министерства культуры и туризма Московской области

Музыкальная «Ночь искусств» Музей-заповедник Чайковского в Клину подготовил обширную программу 3 и 4 ноября. Сначала гостей ждут выставки «П. И. Чайковский. Симфония „Жизнь“» и «Елена Образцова. Жить — значит петь». Затем посетителям покажут, как жил знаменитый композитор, а для детей проведут увлекательный мастер-класс «Золотая рыбка» — научат рисовать витражными красками. Там же предложат поучаствовать в программе «Сказке ученого кота», где юные посетители узнают, как Пушкин создавал свои знаменитые сказки, а также проведут квест-игру для всей семьи «Все искусства в гости к нам». Вечер завершится балетами «Шопениана» на музыку Шопена и «Анна Каренина» на музыку Бетховена, которые исполнит Московский областной Государственный академический театр «Русский балет».

Адрес: Московская область, город Клин, улица Чайковского, 48.

Фото: Министерства культуры и туризма Московской области

Щелковский историко-художественный музей и выставочный зал «Галерея» приглашают гостей на концерт скрипичной музыки Violino в исполнении Анны и Николая Пургиных, а также на открытие выставки книжной графики Юрия Богачева. А посетителей «Усадьбы Фряново» ждут мастер-класс по игре на укулеле, концерт сопрано Анастасии Мартыновой и интерактивная экскурсия «Искусство жить в усадьбе». Адрес музея: Московская область, город Щелково, улица Советская, 54. Адрес выставочного зала «Галерея»: Щелково, 1-й Советский переулок, 3. Адрес «Усадьбы Фряново: рабочий поселок Фряново, площадь Ленина, 2. Любителей кино, музыки и танца музей «Усадьба Лопасня-Зачатьевское» приглашает на экскурсию по выставке реликвий потомков Пушкина. Гостям покажут раритеты семей потомков поэта и расскажут связанные с ними удивительные истории. Также для гостей подготовили мастер-классы по созданию броши, бальным танцам и творческую встречу с кинорежиссером Андреем Железняковым. Культурная программа в музее завершится концертом «Любимая классика», где посетители услышат мелодии, когда-то звучавшие в этом доме. Адрес: Московская область, город Чехов, улица Пушкина, 10.

Фото: Музей-заповедник П. И. Чайковского

Художественная «Ночь искусств» Сразу несколько бесплатных выставок любители живописи смогут посетить в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» в «Ночь искусств». В экспозициях представят работы художников Николая Бодрягина, Сергея Травкина, гости также увидят выставку одного предмета «История спасения» в рамках проекта «История в деталях», постоянную экспозицию «Здесь русский дух», выставку «Прочность-Польза-Красота» МАРХИ на основе трактата Витрувия «Десять книг об архитектуре» с рисунками Чезаре Чезариано и другие. Для посетителей проведут обзорную экскурсию по выставочным залам, а также состоится творческий вечер члена Союза писателей России Евгения Захарченко «Прикосновение к Родине…» Адрес: Московская область, город Коломна, улица Красногвардейская, 2.

Фото: Министерства культуры и туризма Московской области

Множество интересных событий подготовил для своих гостей и Одинцовский краеведческий музей. Начнется «Ночь искусств» с выставки «Исполином, Сибирь, ты привиделась мне…» Зрители увидят захватывающий дух виды природы Красноярского края в живописных и графических работах мастеров. Для детей пройдут творческие мастер-классы и тематические экскурсии по залам музея — гостям расскажут о славном прошлом одинцовской земли. Все желающие смогут спуститься в блиндаж, пройти по окопу, на котором стоят пулеметные противоосколочные колпаки времен Великой Отечественной войны и узнать, как обороняли Москву в 1941 году. Адрес: Московская область, город Одинцово, Коммунальный проезд, 1.

Фото: Комитет по культуре Одинцовского округа

Музейно-выставочный центр Электростали приглашает гостей на творческие мастер-классы, экскурсию по выставке, посвященную 80-летию художницы Надежды Лаврентьевой, музыкально-поэтическую программу студентов музыкального колледжа имени Скрябина, а также на выступление ансамбля народных инструментов. К «Ночи искусств» также присоединится Центральная городская библиотека имени Паустовского, которая организовала выставку «Ароматы лета. Чувства в живописи и парфюмерии». Ее создали художница Ульяна Хамуда и поэтесса-парфюмер Юлия Колобаева. Гости увидят залитые солнцем яркие пейзажи и вдохнут ароматы цветущих летних лугов в сопровождении стихов о природе. Кроме того, посетителей ждет выставка фотографий, которую дополнят показом отрывков из художественных фильмов и музыкальных композиций, а также интерактивная программа «Герой нашего времени», посвященная жизни и творчеству великого поэта. Адрес библиотеки: Московская область, город Электросталь, проспект Ленина, 36. Адрес музея: Электросталь, улица Чернышевского, 38.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

Историческая «Ночь искусств» Презентация выставки купюр «Время и деньги» об истории денежного обращения в России пройдет в Коломенском краеведческом музее. Гости увидят экспонаты из фондов музея-заповедника «Коломенский кремль» и Музей Банка России. Для всех тех, кто интересуется стариной, пройдет экскурсия по выставке «По платью видно, кто идет» — старинные украшения и элементы этнического костюма из фондов Псковского государственного музея-заповедника. Адрес: Московская область, город Коломна, улица Лажечникова, 15.

Фото: РИА «Новости»

Подольский Краеведческий музей в «Ночь искусств» организовал лекцию «День народного единства. История праздника», а также выставку предметов советского быта, дефиле ретро-нарядов и встречу с писателем Александром Боярским. «Ночь искусств» пройдет и в музее «Подолье», где посетители увидят новые экспонаты в разделе экспозиции «Подольск Купеческий», а также для гостей актеры оживят письма Ленина, который он писал в Подольск своей семье в театрализованной литературно-музыкальной композиции. Кроме того, сотрудники музея проведут экскурсию по выставочным залам Дома Морозовых «Подол сквозь века». Послушать концерт «Старинной музыки звучанье», посетить творческие мастер-классы, экскурсию по экспозиции «Военная комната» все желающие смогут в Подольском выставочном зале в «Ночь искусств». Гостей также ждут выставки графики, керамики и живописи художников Камиллы Любарт, Валентины Качаловой, Игоря Тараканова и других мастеров. Адрес Подольского краеведческого музея: Московская область, город Подольск, Советская площадь, 7. Адрес музея «Подолье»: Подольск, проспект Ленина, 47. Адрес Подольского выставочного зала: Подольск, проспект Ленина, 113/62.

Фото: Медиасток.рф

Театрализованные программы, концерты, творческие мастер-классы, выставки и многое другое ждут гостей в «Ночь искусств» в Мытищинском историко-художественном музее, в Центральной библиотеке имени Кедрина, в Шатурском краеведческом музее и в Сергиево-Посадском музей-заповеднике. Подробнее о программах в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» можно узнать на туристическом сайте правительства Московской области welcome.mosreg.ru.