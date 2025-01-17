Сегодня 21:01 Нетронутый оазис в Подмосковье. Как национальный парк «Завидово» хранит уникальную природу 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Старожилы называют его «зеленой жемчужной Подмосковья», ученые — природным феноменом, а ЮНЕСКО признает одним из самых экологически чистых мест в мире. Национальный парк «Завидово» — это уникальная экосистема, где сохранились нетронутые леса, чистейшие реки и редкие виды животных. О заповеднике и его особенностях — в материале 360.ru.

Где находится Национальный парк «Завидово» Уникальный национальный парк «Завидово» расположен всего в 120 километрах от Москвы. Этот уголок природы получил признание ЮНЕСКО как один из самых экологически благополучных регионов планеты. Территория охраняется государством и считается достоянием России. «Завидово» находится в Московской и Тверской областях. Если говорить о Подмосковье, то это городские округа Лотошино, Волоколамск и Клин.

В парке «Завидово» любили бывать Хрущев и Брежнев, а сейчас здесь находится президентская резиденция «Русь».

Территория нацпарка раскинулась на живописных берегах рек Шоши, Ламы и Иваньковского водохранилища, известного как «Московское море». Угодья площадью 125 тысяч гектаров хранят богатство и разнообразие флоры и фауны. Здесь обитают десятки охраняемых видов животных, растений и птиц, многие из них занесены в Красную книгу России.

Что посмотреть в парке «Завидово» Национальный парк «Завидово» хранит уникальные природные достопримечательности. Это живописные берега рек и заливные луга, березовые рощи и величественные сосновые леса.

Фото: Медиасток.рф

Жемчужина заповедника — Шошинский плес Иваньковского водохранилища. Здесь встречается невероятное разнообразие животного и растительного миров, а водный участок служит природным инкубатором для множества видов рыб. Для поддержания популяции в воду регулярно запускают молодь карпа, щуки, судака, леща и других рыб, включая толстолобика и белого амура. Особую ценность представляют прибрежные территории нацпарка, ставшие домом для редких птиц, занесенных в Красную книгу России. При этом полное биологическое богатство территории настолько велико, что даже специалистам сложно точно определить количество обитающих здесь видов.

Из чего состоит парк «Завидово» Национальный парк условно состоит из четырех частей, каждая со своими особенностями.

Фото: Медиасток.рф

Северная часть, где находится Шошинский плес, это небольшие лесные массивы вперемежку с полями, пустошами и болотами. Здесь находятся крупное болото Сосновская низина с черноольховыми топями и мелиорированное болото Вингарь. Растут ели, сосны и отдельные дубы.

На плесе находятся 15 крупных островов с ивами, яблонями и кустарниками. Это — бывшие деревни, когда-то затопленные водохранилищем.

Южный участок парка находится между подмосковными реками Лама, Яуза и Малая Сестра. Здесь преимущественно растут сосны и смешанные леса, есть верховые болота. Специалисты говорят, что в пойме Малой Сестры есть участок с густыми зарослями калины. Западная часть расположена между реками Шоша, Лама и Лобь. Это, пожалуй, самый «дикий» участок заповедника. Встречаются болота, ельники, которые разбавляются березами ближе к озеру Круглое. Между этими тремя частями парка находится центральный лесной массив площадью около 26 тысяч гектаров. Тут преобладают молодые березовые леса с участками старых ельников, сосняков и осинников. Знатоки выделяют Бушминовский бор на правом берегу Ламы.

Фото: Медиасток.рф

Какие растения и животные есть в парке «Завидово» В национальном парке «Завидово» обитает множество редких видов животных и растений, занесенных в Красные книги России, Подмосковья и Тверской области.

Фото: Unsplash

Здесь растут венерин башмачок, пальчатокоренник балтийский, лунник оживающий и водяной орех плавающий. Гнездятся черный аист, орлан-белохвост, беркут, сапсан, серый журавль. Из млекопитающих можно выделить европейскую норку и выхухоль русскую, речную выдру, барсука, рысь и бурого медведя. В парке обитает около 30 редких видов позвоночных.

В 2009 году в нацпарке нашли редчайший микроскопический гриб-паразит Placocarpus americanus. До этого считалось, что он растет только в Северной Америке.

Разнообразие рыб также поражает воображение. В водоемах водятся стерлядь, осетр, белоглазка, чехонь и жерех. Национальный парк «Завидово» — это дом для двух с лишним тысяч видов представителей флоры и фауны. Это животные, растения, рыбы, птицы, лишайники, грибы, водоросли и другие организмы. Около 200 из них охраняются государством, а для некоторых заповедник является единственным местом обитания.

Фото: Unsplash

Чем заняться в парке «Завидово» Национальный парк — это охраняемая территория, попасть туда можно только по специальному разрешению. Однако вокруг заповедника масса мест, готовых предложить разнообразный досуг. На живописных берегах Шошинского плеса работают базы отдыха, гостиницы и даже пляжные отели. Все они находятся в окружении невероятно красивой природы.

Большой выбор вариантов размещения предлагает курорт Завидово. Это и уютные деревянные домики, и пятизвездочные отели со СПА. Здесь, например, работает роскошный отель Radisson Resort Zavidovo, специализирующийся на обслуживании высокого уровня. Рядом с национальным парком находится деревня Завидово, в которой также можно отлично провести выходные или даже целый отпуск. Среди достопримечательностей — храм и колокольня, музеи и экотропы. На территории работают рестораны и кафе с аутентичным меню, готовят в том числе и свежевыловленную рыбу.

Как добраться до Национального парка «Завидово» Проще всего до нацпарка «Завидово» и одноименной деревни добраться на машине. Из Москвы сюда ведет новая платная магистраль М11. Скоростной режим и отсутствие светофоров позволят доехать быстро и с ветерком. Добраться до заповедника можно и на электричке Москва-Тверь. Нужно выйти на станции Завидово. Поезд отправляется с Ленинградского вокзала. Автобус до деревни Завидово ходит от станции метро «Тушинская» в Москве. Время в пути составит около трех часов.