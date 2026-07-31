Необходимая инфраструктура для новых микрорайонов. Глава Красногорска — о планах развития округа на ближайшие годы
Глава Красногорска Волков доложил Воробьеву о развитии округа в 2026 году
В Красногорске продолжают строить школы, благоустраивать общественные пространства и обновлять поликлиники. О том, какие работы запланированы в этом году, рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву глава округа Дмитрий Волков.
С 2021 года в Красногорске в эксплуатацию ввели 16 школ и 27 детских садов, что позволило создать для подрастающего поколения свыше 20 тысяч новых мест.
К началу учебного года после капитального ремонта откроют гимназию № 2, дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы и главный корпус Красногорского колледжа.
Одновременно продолжаются строительство школы на 1,1 тысячи мест в Павшинской пойме и реконструкция корпуса гимназии № 7 имени Д. П. Яковлева, рассчитанного на 975 учеников.
Параллельно развивается система здравоохранения. До конца года начнут работу две новые поликлиники — в жилых комплексах «Новая Рига» и «Аникеевский». Также продолжаются строительство пристройки к поликлинике № 4 и капитальный ремонт стационара Красногорской больницы.
В 2027 году жителей комплекса «Ильинские луга» начнет принимать еще одна поликлиника мощностью 400 посещений в смену.
Благодаря комфортным условиям и региональным мерам поддержки за последние пять лет в округ удалось привлечь более пяти тысяч врачей, педагогов и тренеров.
Продолжается работа по переселению людей из аварийного жилья и развитию городской среды. За пять лет расселили 18 ветхих домов, в перспективе эта работа коснется еще около 70.
За этот же период в Красногорске благоустроили 12 парков и общественных пространств, а также открыли 24 новых автобусных маршрута.
В текущем году в горооде обновят городской парк, площадь Оптиков, а также улицу Школьную в Нахабине, построят физкультурно-оздоровительный комплекс на Москворецком бульваре и капитально отремонтируют школу олимпийского резерва «Зоркий» по баскетболу.
«Наша задача — чтобы вместе с новыми микрорайонами в Красногорске появлялась вся необходимая инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники, дороги и современные общественные пространства», — отметил Андрей Воробьев.