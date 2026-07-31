Глава Красногорска Волков доложил Воробьеву о развитии округа в 2026 году

В Красногорске продолжают строить школы, благоустраивать общественные пространства и обновлять поликлиники. О том, какие работы запланированы в этом году, рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву глава округа Дмитрий Волков.

С 2021 года в Красногорске в эксплуатацию ввели 16 школ и 27 детских садов, что позволило создать для подрастающего поколения свыше 20 тысяч новых мест.

К началу учебного года после капитального ремонта откроют гимназию № 2, дошкольное отделение Петрово-Дальневской школы и главный корпус Красногорского колледжа.

Одновременно продолжаются строительство школы на 1,1 тысячи мест в Павшинской пойме и реконструкция корпуса гимназии № 7 имени Д. П. Яковлева, рассчитанного на 975 учеников.