Жизнь «до» и «после». Нейрохирурги Ногинска спасли хоккеиста и помогли вернуться к спорту

Житель Электростали Алексей Шкотов после тяжелой травмы черепа перенес сложнейшую нейрохирургическую операцию и длительное восстановление. Врачи Ногинской больницы буквально по минутам боролись за его жизнь, а затем помогли вернуться к и спорту. История о силе характера, современных технологиях в медицине и людях, которые помогают начать второй этап жизни. Подробности — в материале 360.ru.

Счет шел на минуты Хоккей всегда был главной частью жизни Алексея Шкотова. Тренировки, соревнования и лед сопровождали его с детства. Но одна тяжелая травма разделила жизнь спортсмена на «до» и «после». После происшествия мужчину экстренно доставили в больницу. Врачам пришлось действовать немедленно. «Пациенту провели резекционную декомпрессивную трепанацию черепа и удаление острой субдуральной гематомы. Затем он находился в реанимации. Позже уровень сознания практически полностью восстановился», — рассказал врач-нейрохирург Ногинской больницы Дмитрий Гордеев. Из реанимации Алексея перевели в отделение, а затем выписали домой.

«Меня начинало трясти»

Самым сложным для спортсмена оказалось не физическое состояние, а неизвестность. «Первый вопрос после операции был — смогу ли я снова выходить на лед, играть, заниматься в зале. Меня начинало трясти, потому что всю жизнь я провел в спорте», — вспоминает Алексей Шкотов. Позже врачи провели еще одну операцию — уже реконструктивную. С помощью современных имплантов и нейрохирургического оборудования медикам удалось закрыть дефект черепа и вернуть пациенту возможность жить полноценной жизнью. «Вторая операция по закрытию деффекта черепа с помощью современных материалов. Косметологическая операция с 3D-моделированием», — отметил Гордеев.

Возвращение к привычной жизни

За 11 лет в Ногинской больнице провели уже более 50 подобных операций. Сегодня Алексей постепенно возвращается к тренировкам и любимому делу. «Я очень благодарен Дмитрию Анатольевичу, что он взялся за такой сложный случай. До сих пор ему благодарен», — говорит спортсмен. История Алексея Шкотова — не только о тяжелой травме и сложных операциях. Это история о поддержке врачей, характере и желании вернуться к жизни вопреки всему.