Неделя субботников ко Дню Победы стартовала в Подмосковье
В Подмосковье стартовала Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту», организованная Росмолодежью и движением «Экосистема». Акция, приуроченная к 80-летию Победы, объединит более 500 тысяч жителей страны, которые приведут в порядок памятные места.
Торжественный старт мероприятиям был дан 18 апреля возле мемориального комплекса «Рубеж Славы» в Истре. Здесь собрались 150 активистов различных организаций, в том числе «Волонтеры Победы» и «Движение Первых». Участники не только провели уборку территории, но и высадили сирень в рамках акции «Сад Памяти».
«Сохранение традиции совместного труда подчеркивает силу единства и бережного отношения к своей стране. До конца года мы планируем высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне», — пояснил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.
В свою очередь, заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин подчеркнул важность связи поколений.
«Мы находимся в уникальном месте, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц войны. Сегодня важно быть достойными преемниками героев прошлого», — уточнил он.
Герой России Андраник Гаспарян также обратил внимание на символичность места проведения акции.
«Именно здесь наши предки остановили врага, защитили Москву и всю Россию. Курсанты нашего центра в 21 регионе страны присоединятся к благоустройству мемориалов», — рассказал он.
В Подмосковье в рамках акции запланировали свыше 200 мероприятий с участием шести тысяч волонтеров. Особое внимание уделят памятникам воинской славы и мемориальным комплексам. Завершится неделя субботников в Дмитрове на знаменитой Перемиловской высоте.
«Памятные места — это лицо нашей с вами великой истории. И наш святой долг — сохранить в первозданном виде каждый мемориал, каждый памятник, каждое захоронение. Именно поэтому мы уже не первый год проводим субботники», — рассказала исполнительный директор движения «Волонтеры Победы» Анастасия Рябова.
К акции присоединились и известные люди, среди которых актер Алексей Чадов.
«Наша память — долг предкам, которые не пощадили своей жизни ради того, чтобы жили мы. Каждый из нас отдает его по-разному: снимает фильмы, пишет книги, музыку, кто-то занимается важными и полезными делами, как сегодняшняя акция», — заключил артист.
Международное мероприятие «Сад Памяти» за пять лет объединило миллионы участников из 78 стран, высадивших свыше 130 миллионов деревьев.