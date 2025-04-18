Неделя субботников ко Дню Победы стартовала в Подмосковье

В Подмосковье стартовала Всероссийская неделя субботников «Мы за чистоту», организованная Росмолодежью и движением «Экосистема». Акция, приуроченная к 80-летию Победы, объединит более 500 тысяч жителей страны, которые приведут в порядок памятные места.

Торжественный старт мероприятиям был дан 18 апреля возле мемориального комплекса «Рубеж Славы» в Истре. Здесь собрались 150 активистов различных организаций, в том числе «Волонтеры Победы» и «Движение Первых». Участники не только провели уборку территории, но и высадили сирень в рамках акции «Сад Памяти».

«Сохранение традиции совместного труда подчеркивает силу единства и бережного отношения к своей стране. До конца года мы планируем высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне», — пояснил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров.

В свою очередь, заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин подчеркнул важность связи поколений.

«Мы находимся в уникальном месте, где разворачивалась одна из самых драматичных страниц войны. Сегодня важно быть достойными преемниками героев прошлого», — уточнил он.

Герой России Андраник Гаспарян также обратил внимание на символичность места проведения акции.