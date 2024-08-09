Не имеющий аналогов в мире препарат для лечения ран разработали в Пущине

Йод, зеленка, перекись водорода — прошлый век. Подмосковные ученые разработали уникальный препарат, который обеззараживает раны и ускоряет их заживление. О создании и применении нового препарата рассказала Ксении Присекиной в программе «Новые горизонты» старший научный сотрудник ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Ирина Кудрякова.

«Препарат нужно растворять в определенном растворе и уже наносить на раны. Здесь нужно добавить, что, конечно, эти препараты должны еще пройти доклинические и клинические испытания, а сейчас мы как раз эти препараты испытываем на себе. Уже получили хорошие эффекты», — прокомментировала Кудрякова.

Препарат эффективен при лечении гнойных воспалений, таких как карбункулы и фурункулы. Его изготовили на основе бактериолитических ферментов. Их особенность заключается в том, что они разрушают патогенные бактерии, в частности энтерококки и стафилококки, вызывающие эти заболевания. Таким образом, ферменты могут заменить антибиотики, к которым бактерии становятся устойчивыми.

Разработка подобных препаратов началась еще в 80-х годах прошлого века в институте Пущина. Первый препарат успешно прошел клинические испытания, после чего его использовали в хирургии и косметологии. Однако исследования пришлось прервать в 90-е годы, и производство прекратилось. Теперь команда ученых возобновила работу, значительно усовершенствовав препарат.

Создание препарата — долгий процесс, начавшийся с открытия бактерии в реке Оке в 1975 году. Современные ученые продолжают работу своих предшественников, улучшая формулы и разрабатывая новые формы препарата.

«Ферменты производятся бактериальной клеткой, но наша задача — заставить бактерию производить их в больших количествах», — уточнила Кудрякова.

Для этого используются методы молекулярной биологии и генной инженерии. Процесс начинается с выделения нужного гена из ДНК бактерии, который затем клонируется и вводится обратно, чтобы ферменты производились в большом объеме.

По словам ученых, для выхода препарата на рынок нужны значительные средства на клинические испытания и промышленное производство. Пока исследования финансируются за счет грантов и премий, таких как премия губернатора Московской области. Эти средства тратятся на дорогостоящие реактивы и участие в научных конференциях.

Напомним, за достижения в коммерциализации научных исследований и разработок предусмотрена специальная губернаторская премия. Размер поощрений для организаций, превративших идеи в конкретный продукт, составляет миллион рублей.

Помимо этого, научная деятельность поддерживается региональными программами, такими как социальная ипотека и гранты для молодых ученых.

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