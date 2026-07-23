Настенные росписи, современные классы и лаборатории. Воробьев — об обновлении Луневской СОШ в Химках
Андрей Воробьев: Луневскую школу в Химках откроют после капремонта в сентябре
К сентябрю в Химках откроют новую школу и детский сад, реконструируют образовательный комплекс и капитально отремонтируют Луневскую СОШ, гимназию № 23, колледж и несколько корпусов лицея № 7. Губернатор Андрей Воробьев встретился с жителями округа, педагогами и директорами учебных заведений вместе с первым заместителем председателя комитета Госдумы ФС России по экономической политике Денисом Кравченко.
В состав Луневской СОШ входят четыре корпуса: два школьных и два дошкольных. Работы продолжаются в двух трехэтажных зданиях. На время работ ребята занимаются в Поярковской школе и гимназии № 23, а также на базе дошкольного блока, территориального управления и ДК «Лунево».
«Регулярно в это время посещаем школы, чтобы проверить, что все было учтено. Потому что кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории, весь необходимый инвентарь — парты, доски. Нужно сделать так, чтобы и дети, и родители, и педагоги были довольны», — сказал Воробьев.
Первый корпус школы был построен в 1972 году, второй — в 1992-м. капитальный ремонт там ранее не проводился, поэтому здания требовали обновления.
В учебном заведении появятся просторные классы, проектные, исследовательские зоны и места отдыха, а также два спортивных и один актовый зал.
В школе откроют специализированный класс, а также расширят количество кружков и секций. В этом сентябре за парты сядут 735 ребят.
«Она ремонтируется очень быстрыми темпами. Мы предлагаем создать здесь несколько инженерных классов совместно с крупнейшими корпорациями страны. Более подробно рассмотрим этот вопрос после открытия», — сказал Денис Кравченко.
Особенностью учреждения станут настенные росписи в стиле гравюр, рассказывающие об истории Химок и Лунева. Их создавала творческая мастерская художника Алексея Шилова в рамках проекта «Моя школа — моя история».
Сейчас на площадке трудятся более 130 строителей, а готовность объекта составила 80%. Подрядчик приступил к благоустройству территории.
«Внутренние сети также на финальной стадии, скоро начнутся пусконаладочные работы. Встречались с администрацией, учителями, директором, обсуждали планировку, учли их рекомендации. До 1 сентября все сдадим», — рассказал представитель подрядчика Александр Панько.
Обновление других школ в Химках
В этом году новая школа на 1,1 тысячи мест откроется в Подрезкове, а в микрорайоне Новогорск-Планерная появится детский сад на 320 воспитанников.
В микрорайоне Новогорск реконструируют образовательный комплекс. Новый облик получат Химкинский колледж, гимназия № 23 и несколько зданий лицея № 7.
«Мы стараемся, чтобы в каждом городе Подмосковья жители видели изменения. Сквер это, бульвар, парк, ЖКХ или дороги. Все это — наша жизнь. Понимаем, что несем ответственность за то, что происходит на земле, главы это понимают», — сказал губернатор.
Он напомнил, что в регионе регулярно проводят встречи выездных администраций, где жители могут поделиться своими предложениями и жалобами для улучшения жизни в Подмосковье.