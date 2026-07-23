Сегодня 14:59 Настенные росписи, современные классы и лаборатории. Воробьев — об обновлении Луневской СОШ в Химках Андрей Воробьев: Луневскую школу в Химках откроют после капремонта в сентябре Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Ремонтные работы

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К сентябрю в Химках откроют новую школу и детский сад, реконструируют образовательный комплекс и капитально отремонтируют Луневскую СОШ, гимназию № 23, колледж и несколько корпусов лицея № 7. Губернатор Андрей Воробьев встретился с жителями округа, педагогами и директорами учебных заведений вместе с первым заместителем председателя комитета Госдумы ФС России по экономической политике Денисом Кравченко.

В состав Луневской СОШ входят четыре корпуса: два школьных и два дошкольных. Работы продолжаются в двух трехэтажных зданиях. На время работ ребята занимаются в Поярковской школе и гимназии № 23, а также на базе дошкольного блока, территориального управления и ДК «Лунево». «Регулярно в это время посещаем школы, чтобы проверить, что все было учтено. Потому что кроме ремонта должно быть оснащение, лаборатории, весь необходимый инвентарь — парты, доски. Нужно сделать так, чтобы и дети, и родители, и педагоги были довольны», — сказал Воробьев. Первый корпус школы был построен в 1972 году, второй — в 1992-м. капитальный ремонт там ранее не проводился, поэтому здания требовали обновления.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В учебном заведении появятся просторные классы, проектные, исследовательские зоны и места отдыха, а также два спортивных и один актовый зал. В школе откроют специализированный класс, а также расширят количество кружков и секций. В этом сентябре за парты сядут 735 ребят. «Она ремонтируется очень быстрыми темпами. Мы предлагаем создать здесь несколько инженерных классов совместно с крупнейшими корпорациями страны. Более подробно рассмотрим этот вопрос после открытия», — сказал Денис Кравченко.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Особенностью учреждения станут настенные росписи в стиле гравюр, рассказывающие об истории Химок и Лунева. Их создавала творческая мастерская художника Алексея Шилова в рамках проекта «Моя школа — моя история». Сейчас на площадке трудятся более 130 строителей, а готовность объекта составила 80%. Подрядчик приступил к благоустройству территории. «Внутренние сети также на финальной стадии, скоро начнутся пусконаладочные работы. Встречались с администрацией, учителями, директором, обсуждали планировку, учли их рекомендации. До 1 сентября все сдадим», — рассказал представитель подрядчика Александр Панько.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Обновление других школ в Химках В этом году новая школа на 1,1 тысячи мест откроется в Подрезкове, а в микрорайоне Новогорск-Планерная появится детский сад на 320 воспитанников. В микрорайоне Новогорск реконструируют образовательный комплекс. Новый облик получат Химкинский колледж, гимназия № 23 и несколько зданий лицея № 7.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4