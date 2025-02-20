Сегодня 15:11 «Наши приоритеты». Воробьев — о реконструкции очистных сооружений в Электростали Губернатор Подмосковья провел рабочую встречу с главой Электростали 0 0 0 Фото: Фото: Александра Степанова Подмосковье

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В Электростали запланированы масштабные преобразования: построят шесть новых котельных, реконструируют очистные сооружения, обновят детскую поликлинику и благоустроят крупнейшую городскую площадь в Подмосковье. Об этом губернатору Андрею Воробьеву доложила глава округа Инна Волкова.

«Вы возглавляете городской округ Электросталь более четырех лет, работали там и ранее, поэтому хорошо знаете запросы жителей. В муниципалитете реализуются масштабные программы — это и теплоснабжение, и благоустройство, и образование. Запланирован капитальный ремонт ряда объектов здравоохранения», — отметил Воробьев. В центре внимания — теплоснабжение. В 2024 году в округе были перебои с отоплением из-за проблем на котельной «Восточная». Теперь она перешла в муниципальную собственность и проходит модернизацию. В ближайшие три года в населенных пунктах округа построят новые котельные и заменят 15 километров теплосетей. Также планируется строительство водозаборного узла и водопровода в деревне Есино.

По словам Волковой, на котельной «Восточная» установили два больших и два малых котла, а также проложили более четырех километров сетей теплоснабжения, частично обновили сети ГВС. Что касается реконструкции очистных сооружений, то все работы планируют выполнить до 2027 года.

«Водоотведение, канализование, очистные сооружения — все это наши приоритеты. Мы продолжаем реализовывать весьма значимую программу в Московской области по каждому из этих направлений», — подчеркнул губернатор.

Электросталь входит в число лидеров образования в регионе: семь местных школ — в топ-100 Подмосковья, четыре — в списке 75 лучших «умных школ». Город привлекает педагогов и вводит дополнительные меры поддержки. «Это грант на 300 тысяч рублей, который мы выделяем педагогам, приезжающим из других регионов. В прошлом году на конкурсной основе мы, таким образом, привлекли пять учителей и 41 молодого специалиста», — уточнила Волкова.

В округе запланирован капремонт школы № 1 и корпуса Электростальского колледжа. В этом году также обновят музыкальную школу и корпус школы № 13, где учатся 410 детей. Культурный центр «Октябрь», где занимаются талантливые ребята, преобразится к 2026 году. В этом же году модернизируют спортшколу олимпийского резерва по единоборствам. На стадионе футбольной школы «Восток» уложат искусственное поле, чтобы тренировки могли проводить круглый год.

Еще одна важная тема — здравоохранение. До конца февраля в округе завершат ремонт детской поликлиники на улице Журавлева, а в начале следующего года обновят детское соматическое отделение больницы. Развитие бизнеса тоже в приоритете: сейчас реализуется 12 инвестпроектов на сумму 1,5 миллиарда рублей, что создаст более 340 рабочих мест. Среди крупнейших — производство мебели для ванных комнат, алюминиевых форм и спецтехники.

«Большую роль в Электростали играют предприятия. Кроме того, что вносят свою лепту в разные социальные программы, заботятся о работниках, важно, что они продолжают инвестировать. Мы видим в округе большой экономический потенциал развития», — заключил губернатор.

Округ продолжает благоустраиваться. Так, уже завершился первый этап обновления лесопарка «Авангард», который стал популярным местом отдыха. Ведется проектирование нового лесопарка «Юбилейный» с лыжной трассой. В 2025 году обновят Центральную площадь около дворца спорта «Кристалл», а также два сквера — «Защитникам неба» и «На семи ветрах». В планах — восстановление фонтана «Рыбки» на Пешеходном бульваре, который радовал горожан еще в 60-е годы.