Народная программа: за 5 лет в Подмосковье отремонтировали 27 объектов культуры

За пять лет по наказам жителей в Подмосковье отремонтировали десятки домов культуры и школ искусств. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают более 20 тысяч работников культуры Московской области.

Это те, кто своим ежедневным трудом украшает нашу жизнь: сотрудники музеев и выставочных залов, ДК и библиотек, преподаватели школ искусств, артисты и работники сцены, реставраторы. В Подмосковье работает свыше 1,8 тысячи учреждений культуры — от музеев и театров до библиотек и клубов, которые ежегодно обновляются по народной программе «Единой России».

Накануне праздника депутаты «Единой России» встретились с сотрудниками Дома детского творчества «Планета талантов» в микрорайоне Красная Поляна в Лобне, отремонтированного в минувшем году.

Здесь проводит занятия Гюльнара Залялова — она более двух десятков лет работает с детьми, преподает вокал.

«Здание стало светлым и современным, появились новые классы и оборудование. Конечно, детям теперь куда интереснее заниматься, да и самим педагогам приятно работать в обновленном пространстве», — поделилась она.

А в Люберцах для полутора тысяч учеников распахнула двери после капремонта Детская школа искусств № 1. Здание 1938 года постройки получило вторую жизнь: здесь не только провели масштабную реконструкцию, но и закупили новые музыкальные инструменты.

Отдельное внимание уделили запросам педагогов: в школе появился концертный зал, которого не было с момента открытия.

Директор учреждения Татьяна Матвеева отмечает, что после ремонта увеличилось число желающих поступить в школу.

«Конечно, в этой школе совершенно другая атмосфера. Теперь сотни ребят учатся в комфортных условиях, репетируют и выступают на хорошей сцене, осваивают новые инструменты», — рассказала директор школы.

Поздравляя работников культуры, секретарь Московского областного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов поблагодарил их за преданность делу.

«За каждым спектаклем, выставкой или концертом стоит ваш ежедневный кропотливый труд. Вы бережно храните отечественную историю для подрастающих поколений, помогаете детям находить свой путь в творчестве. Мособлдума старается во всем вас поддерживать. Мы видим, как преображается регион: ремонтируются десятки домов культуры, модернизируются библиотеки, в музыкальные школы поступают новые инструменты», — подчеркнул председатель Мособлдумы

Ранее он сообщал, что в регионе стартовала программа «Земский работник культуры». Тем, кто готов работать в сельских домах культуры, клубах и библиотеках, предлагается единовременная выплата в размере одного миллиона рублей.

По народной программе «Единой России» в регионе идет строительство новых культурных центров, обновление действующих, их оснащают оборудованием, музыкальными инструментами. По количеству учащихся в детских школах искусств регион стал лидером в стране: здесь обучается свыше 110 тысяч ребят — больше, чем в Москве. Поддержку получают и работники отрасли в виде ежемесячных выплат и надбавок, субсидий на аренду жилья.

За пять лет по наказам жителей в области капитально отремонтировали 14 домов культуры и 13 школ искусств, открыли более трех десятков модельных библиотек. В 2026 году планируется создать еще восемь модельных библиотек.