Народная программа: за 5 лет 4,5 тысячи сирот получили свое жилье в Подмосковье

Подмосковье стало лидером страны по обеспечению жильем детей-сирот. В этом году квартиры получат еще 800 человек. А всего за последние пять лет такую поддержку получили более 4,5 тысяч сирот.

В текущем году собственное жилье получат еще 800 сирот Московской области, об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, назвав эту меру поддержки приоритетной в социальном блоке народной программы партии.

«Подмосковье стало одним из первых регионов России, гарантировавших жилье детям-сиротам жилье с 18 лет. Напомню, согласно федеральной норме правом на получение такой выплаты могут воспользоваться лица, достигшие 23 лет. Только за последние пять лет в Московской области обеспечено жильем 4613 детей-сирот», — рассказал депутат.

По его словам, многие — пользуются жилищными сертификатами, доступными в регионе с 2023 года. Благодаря этой мере поддержки у молодых людей есть выбор — квартира может находиться в любом городе Подмосковья, рядом с работой или учебой, предпочтительного метража. С 2025 года сертификат можно получить в электронном виде — для этого достаточно подать заявку на региональном портале госуслуг и документ придет в личный кабинет.

В числе получивших жилье в Подмосковье — брат и сестра Мулаев Василий и Ксения Никитина. Молодые люди учатся в Чувашском государственном аграрном университете, и собственное жилье станет для них уверенным шагом к дальнейшей самореализации в Московской области.

«В Московской области много сельскохозяйственных предприятий, тепличных хозяйств. Надеюсь, по окончанию университета у нас с братом будет хорошая работа», — говорит Ксения.

Одной из тех, кому программа помогла начать самостоятельную жизнь, стала жительница Чехов Мария Кинякина. Девушка получила сертификат на приобретение жилья как ребенок-сирота и смогла самостоятельно выбрать квартиру, в которой теперь живет.

Мария учится в Серпуховском медицинском колледже и планирует связать свою жизнь с медициной.

В числе льготных категорий, которым положены меры жилищной поддержки по народной программе, — многодетные семьи. Семьям с семью и более детьми, а также семьям, в которых одновременно родилось три и более детей, положена жилищная субсидия на покупку (строительство) жилья в размере 100% расчетной стоимости — при доходе ниже 5000 руб. на члена семьи и обеспеченности жильем менее 10 квадратных метров на человека.

«За последние пять лет субсидию получили более 100 семей. Кроме этого, они могут получить земельный участок, либо выплату взамен него в размере 400 тысяч рублей. Например, в 2025 году земельные участки получили 1,5 тысячи многодетных, а выплату — более 3,4 тысяч», — подчеркнул парламентарий.

Также в регионе введена единовременная выплата 500 тысяч рублей участникам СВО и их семьям вместо земельного участка. Она положена героям РФ и награжденным орденами за заслуги в ходе спецоперации.

«В 2025 году этой мерой воспользовались почти 3,3 тысячи человек, из них 493 — сами участники СВО», — подчеркнул Андрей Голубев.

Он добавил, что кроме вышеперечисленных мер, в Подмосковье по народной программе «Единой России» предоставляются меры жилищной поддержки для молодых семей до 35 лет. За последние пять лет жилищные условия улучшили 1335 семей, а в 2026-м помощь получат еще более 240.

Напомним, что 12 марта «Единая Россия» провела в Ростове-на-Дону второй окружной отчетно-программный форум «Есть результат!», который был посвящен выполнению народной программы в сфере ЖКХ и жилищного строительства. Федеральное правительство отчиталось перед партией о работе в этой сфере за пять лет.