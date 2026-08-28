Народная программа: в Щелкове открыли Центральный парк
Главные изменения коснулись набережной реки Клязьмы: здесь обустроили прогулочные маршруты и места для отдыха у воды, а в перспективе откроют лодочную станцию.
При разработке концепции благоустройства акцент сделали не только на комфорте, но и на историческом контексте — культурный код Щелкова воплощен в архитектурных решениях: оформление парка отсылает к авиационно-космической истории города и его промышленному прошлому.
В парке по народной программе «Единой России» полностью обновили центральную аллею, оборудовали спортивные и воркаут-зоны, волейбольные и детские площадки. Для юных посетителей появился автогородок, а на круговой площадке установили качели с подсветкой. Формы отдельных аллей и дорожек напоминают авиационные воздушные петли, а элементы благоустройства перекликаются с историей местных производств. Здесь на базе старинного шелкоткачества, суконного и хлопчатобумажного дела в советские годы сформировалась швейная индустрия.
Глава Щелкова Андрей Булгаков отметил, что Центральный парк был одним из самых долгожданных объектов этого года: «Вместе с жителями мы проверяли ход работ, обсуждали замечания и предложения. Теперь здесь есть все для семейного отдыха: детские и спортивные площадки, велодорожки, зоны для прогулок».
Особое внимание при реконструкции уделили спортивной инфраструктуре. Во время каникул площадки парка будут использовать для тренировок команд Школьной лиги. Также в парке появились зоны для спокойного отдыха и событийная площадка, проложены велодорожки, установлено новое освещение и камеры системы «Безопасный регион».
Жительница Щелкова Мария Малышева обратила внимание, что для владельцев домашних животных обустроили полноценную зону для прогулок и тренировок с собаками: «Вид нового парка превзошел все мои ожидания! Мы очень долго его ждали и рады, что появилось столько новых локаций. Лично для меня особенно важно, что теперь можно прийти с собакой: наконец обустроили специальную площадку».
Благоустройство в Щелкове продолжается: в сентябре откроется обновленный лесопарк «Спутник» в Щелкове-7 — с прогулочными маршрутами, спортивными и детскими зонами, лыжероллерной трассой и семейной инфраструктурой.
Обновление общественных пространств — одно из главных положений народной программы «Единой России». За пять лет в Подмосковье благоустроено около 350 общественных пространств и более трех тысяч «народных троп». В этом году в регионе обновляют еще порядка 70 объектов — парков, скверов, набережных.