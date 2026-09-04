Народная программа: В Реутове открыли обновленный Каштановый сквер

В Реутове после масштабной реконструкции открылся обновленный Каштановый сквер на Молодежной улице. Осмотр благоустроенной территории провели председатель Московской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов, глава Реутова Алексей Ковязин и глава Балашихи Сергей Юров.

«Территория была устаревшая и требовала современных подходов, поэтому приняли такое решение. Все вопросы, которые здесь возникали, что и как правильно сделать, обсуждали с жителями близлежащих домов. В результате создано пространство и для любителей спорта, и для детей, и для представителей серебряного возраста. В порядок приведены деревья. Сегодня все здесь органично и радует глаз. Самое главное, что довольны жители», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Каштановый сквер, также известный как сквер реутовских спортсменов, стал точкой притяжения для жителей всех возрастов. Работы по его благоустройству велись в рамках Народной программы «Единой России» с апреля по август. Финансирование из регионального и муниципального бюджетов составила свыше 120 миллионов рублей.

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На площади в полтора гектара была проделана масштабная работа: отремонтирована дорожно-тропиночная сеть, установлены 35 новых опор освещения, система видеонаблюдения «Безопасный регион», проведено озеленение. В сквере появились лавочки, пергола, батут, детские и спортивные площадки. Главный результат проведенных работ — благодарность со стороны жителей. «Сделали изумительно. Здесь каждый может найти для себя досуг: просто вечером прогуляться, посидеть, или поиграть в теннис, или заняться спортом, или провести время с детьми. Все ухожено, чисто, красиво, зелено. Просто великолепно», — поделилась эмоциями жительница города Светлана Камбарова.

После осмотра сквера участники мероприятия встретились в Центре культуры и искусств с жителями города, представителями общественных организаций, Общественной палаты, членами «Активного долголетия». Круглый стол, инициированный членами «Единой России», был посвящен вопросам благоустройства.

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«Какие дворы благоустроить, где поставить фонари, какие тротуары отремонтировать — адресные перечни на каждый год администрация Реутова формирует по обращениям и пожеланиям жителей», — сказал спикер регионального парламента. В ходе круглого стола были озвучены инициативы, среди которых реконструкция Центрального парка, благоустройство двух общественных территорий на улицах Некрасова и Котовского, а также нового сквера на Носовихинском шоссе. Алексей Ковязин отметил, что Центральный парк ждет полное преображение. «Сейчас мы на финальной стадии проектирования — проект уже прошел экспертизу. Однако перед началом работ мы организуем дополнительную встречу, чтобы показать его жителям и при необходимости внести корректировки. В планах — современные зоны отдыха, спортивные и детские площадки, а также сцена для проведения мероприятий».

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Еще одна тема — совместный проект Реутова и Балашихи: благоустройство территории на стыке двух округов.

«У нас есть сопряженная территория между округами: частный сектор Балашихи, примыкающий к промзоне. С учетом развития МЦД, строительства метро в Реутове и в целом активного развития этого участка, необходимо благоустроить эту территорию, сделать ее комфортной для жителей двух городов», — отметил Сергей Юров. В ходе обсуждения также был поднят вопрос модернизации освещения — необходима установка новых опор на улицах Советская, Гагарина и других, а также замена светильников на энергоэффективные.

Большое внимание в рамках встречи уделили приведению в порядок дворов и «народных троп», пользующихся наибольшим спросом у жителей. На этот год запланировано обновление 18 пешеходных коммуникаций и комплексное благоустройство 10 дворовых территорий с общим бюджетом более 98 млн рублей.

Фото: пресс-служба Мособлдумы