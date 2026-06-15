Сегодня 14:57 Народная программа: в Подмосковье завершилось голосование за объекты благоустройства 0 0 0 Фото: Пресс-служба "Единой России" г.о. Солнечногорск Подмосковье

Благоустройство

«Единая Россия»

Всероссийское онлайн‑голосование за объекты благоустройства, организованное «Единой Россией» и Минстроем России, проходило в Подмосковье с 21 апреля по 12 июня 2026 года. Территории, которые в ближайшие годы ждет обновление, мог выбрать каждый житель старше 14 лет — онлайн либо на улицах и в МФЦ, где работали более четырех тысяч волонтеров. Все объекты‑победители включат в новую народную программу «Единой России».

В Красногорске лидером голосования стал сквер «Красный Мишка» — одно из излюбленных мест отдыха жителей и гостей города. За него проголосовали около девяти тысяч человек. Его включат в новую народную программу: работы на объекте начнутся в 2027 году. «Я живу в районе, центром которого является сквер „Красный Мишка“. Когда его только сделали, все были очень рады: раньше здесь был пустырь, и детям негде было гулять. Сейчас „Мишка“ требует реставрации — он обветшал, к тому же дети кое‑что поломали. Очень правильно, что людям дают право голоса — так можно выбрать то, что на самом деле важно и нужно», — поделилась местная жительница Наталья Сидорова. В Солнечногорске победил сквер «Долголетие» в Андреевке: за него проголосовали более 12 тысяч человек. На территории у дома № 21 появятся прогулочные аллеи, скамейки под навесами, клумбы и светодиодное освещение.

«Мы всем поселком ходим гулять с внуками, встречаемся с соседями. Хотелось, чтобы стало уютнее — с ровными дорожками, лавочками, хорошим светом. Голосовали сами, звали детей и друзей — и вот наша общая победа! Спасибо всем, кто откликнулся», — поделилась жительница Андреевки Галина Кашина. За пять лет в Солнечногорске выполнено более 15 проектов, включая велопешеходную тропу от Менделеево до Ржавок и территорию у ФОК «Авангард». Начаты работы в лесопарке возле усадьбы Татищева в Болдино. В перспективе — благоустройство Советской площади. В Сергиево‑Посадском округе победителем голосования стала территория «Парк на площади Юннатов на Козьей горке». За нее отдали голоса семь тысяч человек — всего же в голосовании приняли участие более 18 тысяч жителей округа.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов отметил, что голосование за объекты благоустройства — возможность для жителей напрямую участвовать в развитии городов и поселков. «За последние пять лет Подмосковье заметно преобразилось: по народной программе приведено в порядок 350 общественных пространств. В этом году в регионе планируется обновить еще около 70 объектов. Вовлеченность жителей в голосование показывает, что людям небезразлично, как будут развиваться их города и поселки и какой будет среда вокруг них. Такой подход позволяет учитывать реальные запросы людей и направлять ресурсы туда, где изменения наиболее востребованы», — сказал Сергей Пахомов.

Московская область последние годы входит в тройку лидеров среди регионов по качеству городской среды. Особое внимание в регионе уделяется переформатированию подмосковных лесов в безопасные лесопарки. С 2021 года финансирование программы выросло более чем вдвое. С народной программой «Единая Россия» победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. Документ был сформирован по наказам избирателей. Сегодня партия собирает предложения людей в новую народную программу, в которой будут зафиксированы задачи на следующие пять лет. Предложения принимаются по телефону «горячей линии» 8‑800‑200‑89‑50, через электронную форму на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.