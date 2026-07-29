Сегодня 09:44 Народная программа: в Подмосковье стало доступно 15 новых видов операций Подмосковье

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В 2026 году перечень бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи по ОМС значительно расширился. Фракция «Единой России» в Госдуме поддержала включение в программу ОМС 15 новых сложных операций. В их числе направления по онкологии, кардиологии, офтальмологии и трансплантологии. Подмосковные медики уже успешно выполняют эти процедуры.

Депутат от «Единой России» Андрей Голубев, возглавляющий комитет Мособлдумы по социальной политике, отметил важность органосберегающих методов лечения и своевременную диагностику. По его словам, диспансеризацию и профосмотры ежегодно проходят порядка 3,5 миллиона жителей региона, благодаря чему удается своевременно начать лечение. «Каждый второй случай рака в Подмосковье выявляют на самых ранних стадиях: за первую половину 2026 года доля своевременно обнаруженных онкозаболеваний превысила 50%. Это значит, что болезнь удается обнаружить, когда с ней можно бороться. Результат налицо: смертность от онкологии в регионе снизилась на 40%», — подчеркнул депутат. Он добавил, что те или иные виды медпомощи по расширенному перечню уже стали доступны во многих округах Подмосковья.

Например, в Черноголовской больнице пациенты с ожирением второй и третьей степени теперь могут бесплатно сделать операцию по уменьшению желудка по полису ОМС. Для этого нужно получить направление врача. Государство признало: ожирение — это не просто лишний вес, а серьезное заболевание. Для тех, кому не помогли диеты, операция становится реальным шансом на новую жизнь. Пациент должен иметь подтвержденный диагноз, пройти все консервативные методы лечения. Решение о квоте принимает врачебная комиссия. Заведующий хирургическим отделением Дмитрий Зинатулин рассказал, что для проведения таких операций в Черноголовку приезжают не только жители Подмосковья: здесь много пациентов в том числе из Москвы и Владимирской области. «В последние годы бариатрическая хирургия набирает популярность, поскольку из‑за сидячего образа жизни и неправильного питания число людей с избыточным весом растет. Большинство пациентов с ожирением имеет сопутствующий сахарный диабет. Интересно, что после выполнения бариатрических вмешательств у достаточно большого процента пациентов диабет уходит, и они забывают о том, что была такая патология», — пояснил врач. Одной из пациенток стала жительница поселка Зеленый Богородского округа Нина Храпач. «Приятно удивлена слаженной работой коллектива и отношением к пациентам. Чувствуется забота со стороны специалистов, которые знают свое дело. Огромное им спасибо, я уже прихожу в норму», — сказала она.