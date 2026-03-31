Народная программа: в Подмосковье построили новые школы и сады для 170 тысяч детей

За пять лет в регионе появилось свыше 300 школ и детских садов, а капитально отремонтировано более 400 объектов образования. В новые учреждения смогли пойти 170 тысяч ребят.

В 2026 году в Московской области будут открыты еще 20 новых школ почти на 15 тысяч мест и около 30 детских садов на шесть с половиной тысяч мест. О планах развития сети учреждений образования по народной программе «Единой России» рассказала депутат Мособлдумы Лидия Антонова.

Один из садиков уже работает. В живописном микрорайоне Щелково на улице Неделина идет набор малышей в детский сад «Мандаринка». Здесь 240 мест для разновозрастных групп, спортзал, тропы здоровья — все для полноценного развития детей.

Мама маленькой Мии Виктория Неволина рада, что новый сад гораздо ближе к дому и дорога к нему удобнее.

«Хочется сказать спасибо большое за новый современный садик. Наконец-то дождались. Просторные группы, современные площадки для прогулок с детьми, замечательная команда. На самом деле все очень комфортно, удобно. Залы все находятся рядом с нашей группой на одном этаже», — говорит Виктория.

Директор учреждения Андрей Васюков пояснил, что сад пока заполнен только наполовину — есть свободные места, в том числе в ясельных группах, где принимают малышей от 1,5 до трех лет.

Всего в Щелкове за пять лет построили школы и детские сады почти на пять тысяч мест. Важно, что вместе с обновлением инфраструктуры по народной программе развивается и система поддержки педагогов. Воспитатель детского сада Татьяна Чистякова рассказала, что сотрудники получают дополнительные выплаты, удлиненный отпуск (42 дня) и право выхода на пенсию по выслуге лет.

Ранее в Зарайске впервые за 35 лет открылась новая школа. Старые здания, построенные еще в начале 19 века, не отвечали современным требованиям. Сейчас здесь построен воспитательно-образовательный комплекс, включающий основное здание на 825 учащихся, школу в деревне Авдеево и три детских сада.

В комплексе есть все для того, чтобы детям было комфортно и интересно — лаборатории, мастерские, два больших спортивных и актовый залы, столовая на 400 мест, стадион (открытый в свободное время для жителей), зоны для прогулок и отдыха. Организованы три школьных автобуса, чтобы доставлять детей на учебу.

Депутат Лидия Антонова напомнила, что для привлечения педагогов в регион по инициативе «Единой России» введены различные меры поддержки. В их числе: программа «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья, выплаты молодым специалистам и за классное руководство. Программа «Земский учитель» предусматривает единовременную компенсацию в один миллион рублей для преподавателей, готовых работать в сельской местности.

На недавно прошедшем в Нижнем Новгороде федеральном форуме «Молодежь и дети», где «Единая Россия» и правительство РФ отчитались о выполнении народной программы, было отмечено, что за последние пять лет в регионах построено более 1700 школ, капитально отремонтировано — свыше 6,5 тысячи объектов. Создано более 250 тысяч новых мест в детских садах.

Партия приступила к формированию новой народной программы. Внести свое предложение в документ на сайте естьрезультат.рф может любой желающий.