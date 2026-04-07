Народная программа: в Подмосковье открыли 500 центров инженерного образования

По народной программе в Подмосковье открыто более 500 центров инженерного образования для детей. В регионе кадры для реального сектора экономики готовят со школьной скамьи.

В Московской области открыто свыше 500 «Точек роста» — центров естественно‑научной и технологической направленности, пять IT-кубов и столько же детских технопарков. Здесь делают упор на прикладные знания — учат превращать идею в готовый продукт. А выпускники этих центров поступают в престижные вузы, включая МАИ и МГТУ им. Баумана. Обязательства создавать в регионах возможности для современного и доступного допобразования для детей закреплены в народной программе «Единой России».

«Партия вернула моду на технические, инженерные, медицинские специальности — именно такие кадры нужны для достижения технологического суверенитета России, его значимость сегодня очевидна для каждого из нас», — заявил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на федеральном отчетном форуме «Есть результат!», где были представлены итоги выполнения народной программы.

Растущий интерес детей и родителей к инженерному образованию и точным наукам подтверждает этот тезис.

В люберецком технопарке «Изобретариум» школьники осваивают робототехнику, программирование и 3D‑моделирование. И все — на самом современном оборудовании: лаборатории оснащены 3D‑принтерами, графическими планшетами и электронными компонентами.

В центр приходят ребята разных возрастов. Одни делают первые шаги в робототехнике, другие осваивают программирование на Scratch. В фотостудии подростки изучают основы композиции и работы со светом, а в технических кабинетах обсуждают и дорабатывают собственные инженерные решения.

Как отмечают педагоги, главная задача «Изобретариума» — не только познакомить детей с технологиями, но и научить их доводить замысел до результата, будь то модель, программа или творческий проект.

«Дочка принесла домой деталь, которую сама напечатала на 3D‑принтере, и объяснила, как это работает, — рассказывает мама 11‑летней ученицы Ирина. — Я увидела, что она понимает процесс! Здесь дети учатся не бояться ошибок и искать решения. Главный результат этой работы — не только достижения и награды, но и формирование у детей внутреннего ощущения: „Я могу“», — говорит Ирина.

В 2026 году в Люберцах по народной программе планируют открыть еще три «Точки роста», всего же в муниципалитете в скором времени появится 11 таких площадок.

Не менее впечатляющий проект — красногорский «Кванториум». Здесь изучают лазерные и нейротехнологии, ИИ, беспилотную авиацию и многое другое. Преподаватели — кандидаты и доктора технических наук.

Центр развивает сотрудничество с предприятиями, например с НПО «Энергомаш», по космическому направлению.

«Ребята сами проектируют и программируют, ищут и исправляют ошибки. Наша цель — проложить путь от ученика до квалифицированного сотрудника предприятия», — поясняет заместитель руководителя центра Ольга Гончарова.

Интерес с космической отрасли и инженерным наукам прививает своим воспитанникам и Герой России летчик-космонавт и депутат от «Единой России» в муниципальном совете Королева Олег Кононенко.

Он ведет свою работу даже с борта МКС: участвует в заседаниях совета, курирует подготовку научных проектов. И вот уже более 20 лет сотрудничает с образовательными учреждениями Королева, готовит ребят к Международной космической олимпиаде, организует встречи и лекции с известными учеными, конструкторами, космонавтами.

Олег Кононенко отмечает, что «благодаря поддержке „Единой России“ в Подмосковье создаются условия для молодых ученых, инженеров. И все больше молодежи интересуется космическими науками и технологиями».

Дополнительное образование — лишь часть общеобразовательной стратегии региона. Девяносто процентов школ области развивают предпрофильное образование: здесь открыто более 400 инженерных и 350 IT-классов. Школьники знакомятся с профессиями не только в теории, но и на практике: через мастер-классы, лабораторные эксперименты и экскурсии на предприятия.

Напомним, сегодня «Единая Россия» проводит отчет на федеральном и региональном уровнях по выполнению народной программы за пять лет. С этим документом партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году. Документ содержит более 400 положений, касающихся различных вопросов — от социальной политики до поддержки экономики. Ежегодно мероприятия народной программы обеспечиваются бюджетным финансированием.

Параллельно с этим «Единая Россия» начала собирать предложения жителей регионов в новую редакцию народной программы — в ней будут закреплены задачи на следующие пять лет. Сбор инициатив граждан проходит на сайте естьрезультат.рф, а также в общественных приемных партии во всех муниципалитетах Подмосковья.