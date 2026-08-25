Народная программа: в Подмосковье около 120 тысяч семей получают поддержку к новому учебному году

Финансирование мер поддержки семьям с детьми за пять лет выросло почти на 80%. В 2026 году выплаты на школьную форму уже получили более 25 тысяч семей.

Многодетные семьи получают по три тысячи рублей на каждого ребенка школьного возраста. Для семей, чей доход на человека не превышает прожиточный минимум, предусмотрена дополнительная выплата — семь тысяч рублей. Родителям с невысокими доходами, воспитывающим ребенка-инвалида, выплачивают 13 тысяч рублей. Заместитель председателя Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Рожнов подчеркивает, что поддержка семей с детьми — один из приоритетов народной программы «Единой России».

«Семьи с детьми, особенно многодетные семьи — это главный потенциал нашего региона. Число многодетных за последние годы выросло примерно на 40%. Вместе с количеством детей у семьи растут, конечно, и расходы. Поэтому в региональном законодательстве предусмотрен целый комплекс мер поддержки для таких семей», — рассказал депутат.

Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Егорьевск

Жительница Одинцовского округа Марина Осьминкина одна воспитывает четверых детей. На троих старших школьников она получила субсидию на подготовку к учебному году в размере 30 тысяч рублей. В этом году в первый класс идет и младший сын Владимир. Мама заранее начала готовиться к школе: собрать сразу нескольких детей к 1 сентября — это серьезные расходы. «Выплаты к школе стали для нас настоящей подмогой — купила все необходимое для школы. Причем оформила очень легко: просто подала заявление на портале госуслуг. Еще одним приятным сюрпризом стал рюкзак первоклассника со всем необходимым для Вовы», — поделилась Марина. В Егорьевске меры поддержки получает многодетная семья Ерпылевых. Анастасия и Елизавета учатся в городской школе № 2, а их мама — Екатерина Николаевна — преподает в этой же школе химию и биологию. «Я не помню, как поддержка многодетных выглядела во времена моих родителей, но сейчас нам компенсируют 30% расходов на коммунальные услуги. Мы получили рюкзак с канцелярией, на каждого ребенка даются выплаты на форму, а школьное питание в столовых бесплатное. Огромный плюс в том, что заявление нужно подать всего один раз: потом деньги приходят на счет автоматически, обычно в начале августа. К помощи подключается и частный бизнес: многие музеи, театры и концертные площадки делают для нас скидки», — отмечает Екатерина.

Фото: фото пресс-службы "Единой России" г.о. Одинцово

Всего в Егорьевске выплаты на школьную форму с начала года получили 2500 детей. Еще 180 учащихся из многодетных семей получили ежегодную выплату в семь тысяч рублей.